Overwatch 2 | 14 Minuten Koop-Gameplay aus dem neuen Story-Modus

Overwatch 2 wurde jüngst offiziell angekündigt und bietet einige Neuheiten im Vergleich zu Teil 1. Unter anderem Story-Missionen, in die euch nun ein erster, guter Einblick gewährt wird.

Overwatch 2 bekommt eine Story-Kampagne.

Was wir bisher wussten

Auf der kürzlich abgehaltenen Fan-Messe BlizzCon stellte Blizzard neben Diablo 4 unter anderem auch Overwatch 2 vor. Die Fortsetzung des beliebten Multiplayer-Shooters möchte euch die Möglichkeit geben, den Spielfortschritt aus Teil 1 sowie freigeschaltete Skins zu übernehmen. Dennoch wird es wohl einiges Neues geben, unter anderem weitere Helden, ein neues Level-System und Helden- sowie Story-Missionen.

Was neu ist

Von Letzteren könnt ihr euch nun einen ersten, umfangreicheren Eindruck machen. GameSpot zeigt auf YouTube etwa 14 Minuten Koop-Gameplay aus dem Story-Modus:

Das Video zeigt das Level Rio de Janeiro, durch das sich Tracer und Reinhardt in gewohnt flotter Overwatch-Manier ballern. Die Perspektiven der beiden Helden bekommt ihr im Wechsel gezeigt. Neben kleineren, weniger widerstandsfähigen Gegnern müssen es die beiden auch mit schwereren Brocken aufnehmen, die regelrechte Bullet-Sponges sind. Der Modus erinnert Kenner an PvE-Events aus dem ersten Overwatch.

Gefällt euch, was ihr in den bewegten Bildern seht? Oder interessiert euch der Story-Modus von Overwatch nicht, da es für euch dabei rein um die kompetitive Mehrspielererfahrung geht? Schreibt es uns in die Kommentare!