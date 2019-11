Steam | Diese Rabatte sind bei Spielern gerade besonders gefragt

Auf Steam gibt es wieder allerlei Schnäppchen zu entdecken. Wir haben uns umgesehen in den Spielen, die bei der Steam-Community besonders beliebt sind und einige tolle Angebote für euch herausgesucht. Wir zeigen euch auch zwei Videospiele, die ihr momentan zum vergünstigten Preis vorbestellen könnt.

Auf Steam gibt es wieder tolle Angebote zu entdecken.

eFootball PES 2020 für 33,49 Euro statt 49,99 Euro

Fußball-Fans kommen gerade mit eFootball PES 2020 auf ihre Kosten. Die Fußball-Simulation wurde am 10. September 2019 veröffentlicht und kommt mit einigen Neuerungen daher. Es gibt eine neue Kameraeinstellung, das Spieltempo wurde im Vergleich zum Vorgänger etwas verlangsamt und die Spielmodi "Matchday" und "Meister-Liga" punkten mit neuen Funktionen. Im Test zu eFootball PES 2020 erfahrt ihr noch mehr über das Spiel. Auf Steam ist sowohl die Standard-Edition für 33,49 Euro statt 49,99 Euro als auch die Legend-Edition für 46,89 Euro statt 69,99 Euro im Angebot.

PES 2020 auf Steam

Xcom 2 für 12,49 Euro statt 49,99 Euro

In Xcom 2 geht es den Aliens in taktischen, rundenbasierten Kämpfen an den Kragen. Stellt euren eigenen Soldaten-Trupp zusammen, errichtet neue Räume in eurem Versorgungsschiff, forscht im Labor nach besseren Ausrüstungsgegenständen und begebt euch auf spannende Missionen, um den Invasoren den Garaus zu machen. Im Test zu Xcom 2 erfahrt ihr, warum ihr das rundenbasierte Strategiespiel nicht verpassen solltet.

Xcom 2 auf Steam

Grand Theft Auto: The Trilogy für 7,49 Euro statt 24,99 Euro

Habt ihr GTA 4 und GTA 5 bereits gespielt, solltet ihr vielleicht auch die älteren Ableger nicht verpassen. Das Paket beinhaltet Grand Theft Auto 3, sowie die beiden Nachfolger Grand Theft Auto: San Andreas und Grand Theft Auto: Vice City. Damit erwarten euch Dutzende Stunden an Spielspaß mit Videospielen, die inzwischen wohl auf jedem Rechner laufen.

Grand Theft Auto: The Trilogy auf Steam

Sniper Ghost Warrior Contracts für 26,99 Euro statt 29,99 Euro

Am 22. November 2019 erscheint voraussichtlich der vierte Ableger der "Sniper Ghost Warrior"-Reihe. Statt auf eine große, offene Spielwelt setzt Sniper Ghost Warrior Contracts auf einzelne, weitläufige Areale. Wie der Titel schon verrät, schlüpft ihr in die Rolle eines Scharfschützen und versucht eure Ziele möglichst heimlich aus der Distanz auszuschalten. Mit dabei sind neue und überarbeitete Tools, wie Drohnen und Gasgranaten. Zudem sollen Verbesserungen am Fadenkreuzsystem vorgenommen worden sein.

Sniper Ghost Warrior Contracts auf Steam vorbestellen

Darksiders Genesis für 25,49 Euro statt 29,99 Euro

In Darksiders Genesis dürft ihr mit dem bereits bekannten Helden "War" und mit dem neuen Reiter "Strife" in die Schlacht ziehen. Während ihr im Koop-Modus auf einen der beiden Protagonisten festgelegt seid, könnt ihr im Einzelspielermodus nach Belieben zwischen den beiden Reitern wechseln. Inhaltlich geht es um den Dämonenkönig Luzifer, der das Gleichgewicht zwischen Himmel und Hölle stören will, indem er seinen Dämonen neue Macht verleiht. Das Action-Adventure soll bereits am 5. Dezember 2019 veröffentlicht werden. Nächstes Jahr dann erscheint es auch für Konsolen.

Darksiders Genesis auf Steam vorbestellen

Meistert ihr das ultimative Quiz?

Natürlich gibt es auf Steam noch viele weitere Angebote zu entdecken. Ist etwas für euch dabei oder seid ihr bereits ausreichend mit den jünst erschienenen Oktober-Highlights beschäftigt? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!