Microsoft kaufte in der Vergangenheit eine ganze Menge englischer Entwicklerstudios auf. Gerüchten zufolge hat das Unternehmen es nun auf den ebenfalls aus England stammenden Entwickler Playtonic Games abgesehen.

Der "Open World"-Plattformer Yooka-Laylee fand sowohl bei enigen Kritikern als auch Hobbyzockern Anklang.

Microsoft geht seit einiger Zeit ordentlich auf Studio-Shopping-Tour, um Spielern bessere und bestenfalls exklusive Xbox-Titel bieten zu können. So verleibte sich der amerikanische Konzern bereits die Studios Obsidian, Double Fine und Ninja Theory ein. Nun soll gemäß aktuellen Spekulationen ein weiteres Entwicklerstudio hinzukommen.

Die Rede ist von Playtonic Games, welches mit seiner Gründung im Jahr 2014 nun sein Fünfjähriges feiert und bisher mit den beiden Spielen Yooka-Laylee und Yooka-Laylee und das Unerreichbare Versteck aufwarten kann.

Die Spekulation um einen Erwerb von Playtonic durch Microsoft heizte dabei Playtonic selbst an, denn das Unternehmen holte Ed Bryanden, den ehemaligen Charakter-Designer von Rare (ebenfalls ein von Microsoft übernommenes Entwicklerstudio), mit ins Boot. Dieser teilte ein Bild von einer Microsoft-Tasche mit seinen Twitter-Followern und kommentierte dazu: "Nun, ich hatte nie wirklich vor, die wieder zu verwenden."

Well, I never really had any plans to use this again. pic.twitter.com/r3wS18vrrR