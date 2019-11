Gestern feierte Red Dead Redemption 2 seine Veröffentlichung auf dem PC. Seitdem gibt es leider einige Probleme, die Entwickler Rockstar aber schnellstmöglich beseitigen will. Wir zeigen euch einige mögliche Lösungswege.

Jetzt auch endlich für den PC: Red Dead Redemption 2.

Was wir bisher wussten

Mit Red Dead Redemption 2 gibt es das beliebte Western-Epos jetzt auch für den PC. Umso erfreulicher, da der Vorgänger ein reines Konsolenspiel ist.

Das Action-Adventure von Rockstar sah auf den Konsolen schon umwerfend aus. Jetzt, auf PC, lässt die hauseigene Engine so richtig die virtuellen Muskeln spielen. Natürlich gehen damit auch hohe Anforderungen an euren Rechner einher.

Die PC-Version von Red Dead Redemption 2 bringt neue Kopfgeldjäger-Missionen, Bandenverstecke, Waffen und Schatzkarten mit sich. Gerade Solisten dürften sich über die neuen Inhalte freuen, da vorerst kein Singleplayer-DLC in Arbeit ist.

Was neu ist

Leider läuft der Release von Red Dead Redemption 2 nicht so reibungslos ab wie Rockstar Games sich das gewünscht hätte. Spieler berichten von Abstürzen und Fehlermeldungen während des Ladevorganges und Rucklern sowie Audioproblemen. Der Entwickler hat bereits beteuert, dass er an einem Patch für die Probleme arbeitet und diesen so schnell wie möglich veröffentlichen will. Auf Twitter bietet euch der Rockstar Support an, ein Ticket zur Lösung eurer Probleme zu erstellen.

Nichtsdestotrotz gibt es bereits einige Lösungen für akute Probleme, die euch vielleicht weiterhelfen:

Den Rockstar-Launcher updaten und euch aus- und wieder einloggen.

Stellt eure API von DirectX 12 auf Vulkan.

Ladet euch die neuesten Treiber für eure Grafikkarte herunter.

Eine temporäre Abschaltung eures Virenprogramms sollte Abstürze verhindern.

Rockstar empfiehlt eine Profilzurücksetzung: Einstellungen -> Account Informationen -> Lösche lokale Profile.

Weitere Probleme können möglicherweise nur mit einem Patch des Entwicklers gelöst werden und erfordern daher eure Geduld. Das Studio hat mittlerweile einen Patch für den Launcher veröffentlicht und eine Support-Seite eingerichtet, die sich der Lösung weiterer Probleme widmen soll.

Falls ihr ebenfalls Probleme mit der PC-Version von Red Dead Redemption 2 habt und diese lösen konntet, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Sollte es neue Informationen geben, werden wir euch diese sofort mitteilen.