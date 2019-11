Pokémon: Schwert & Schild | So reagieren Fans auf das Verschwinden von Bisasam und Co.

Ein Leak zu Pokémon: Schwert & Schild enthält alle Pokémon, die es angeblich in den kommenden Serienhauptteil für Switch schaffen. Die Aufstellung weist Lücken auf, die bei Fans der Reihe die unterschiedlichsten Gefühle hervorrufen. Von Trauer und Wut bis hin zu Verständnis – so reagieren Pokémon-Fans auf den geleakten Pokédex:

Ein Leak zu Pokémon: Schwert & Schild wird im Netz gerade heftig diskutiert. Es handelt sich dabei – so der Urheber – um eine vollständige Aufstellung der Pokémon, die man im kommenden Serienteil finden kann.

Und die kommt bei den Fans unterschiedlich gut an. Denn von den über 800 Pokémon, die es mittlerweile insgesamt gibt, wird diesem Leak zufolge nur etwa die Hälfte in Schwert und Schild vertreten sein.

Und da Fan-Lieblinge wie Bisasam oder Schiggy nicht in der Auflistung auftauchen, lassen bestürtzte und traurige Reaktionen nicht lange auf sich warten. So zum Beispiel die von Twitter-User GAddict1:

#PokemonSwordShield will apparently have 400 pokemons total and the worst part is no Bulbasaur or Squirtle. 😨 pic.twitter.com/HaoDoPTkXp