Death Stranding wirft viele Fragen auf. Es umgibt sich selbst durch Trailer und Bilder mit einem undurchsichtigen Nebel. Nun ist einem Twitter-Nutzer ein interessantes Detail aufgefallen.

Sam Porter auf seiner Mission Amerika wieder zu vereinen.

Walking Simulator, spirituelle Grenzerfahrung, vom Gameplay gelöster Film - Death Stranding polarisiert. Die Tests reichen von überzeugten Spielern bis hin zu gelangweilten Journalisten, die am liebsten die Flinte ins Korn geworfen hätten. Ob folgende Geschichte ein unglaublicher Zufall ist oder doch "Mastermind" Hideo Kojima von Anfang an dahinter steckte, muss jeder für sich selbst entscheiden.

Have to love that as far

back as the 2016 reveal the release date of #DeathStranding was hidden in the title...

(A fact that maybe was coincidental at one time)@HIDEO_KOJIMA_EN being very Kojima & as cryptic as ever!!

11 Letters Connected by 8 Strands = 11/8 or November 8th...👏🏻 pic.twitter.com/YYqF7HRqfV