FIFA 20 | Massiver Skandal durch geheime Absprache von Elite-Spielern

Betrügerisches Verhalten findet man nicht nur im "Real Life" unter Athleten in Bezug auf Doping, auch in Sportsimulationen versuchen einige Spieler mit unlauteren Mitteln ihre Siegeschancen zu erhöhen. Eine dieser Bemühungen ist nun aufgefflogen.

Im Grunde ist es eine sehr simple Sache: Jedes Wochenende treten die besten Spieler der "FIFA 20"-Community gegeneinander an, um Belohnungen und Event-Qualifikationen für sich zu gewinnen.

Das Problem dabei: Anstatt das Können der Spieler zu bewerten, werden lediglich auf Basis der Siege und Niederlagen die Preise ausgezahlt. Es liegt also nahe, dass die Top-Spieler im Falle eines schwächeren Gegners höhere Gewinnchancen und damit bessere Aussichten haben, die Belohnungen zu ergattern. Blöd nur, wenn die Profis nicht nur um diese Möglichkeit wissen, sondern sie sich auch zu Nutze machen (Eurogamer berichtet).

In einem geheimen Discord versammelte sich ein Teil der FIFA-Elite, um darüber zu debattieren, wie es sich vermeiden ließe, gegeneinander antreten zu müssen, und nur schwache Gegner für sich zu finden. Entdeckt wurde die Zusammenrottung an Profi-Betrügern durch den bekannten FIFA-Spieler Nick "RunTheFutMarket" Bartels, welcher Screenshots der Gruppe in einem YouTube-Video zeigte und damit auf die unlauteren Elite-Kicker aufmerksam machte. Untätig blieb der Publisher EA nach diesem kurison Fund nicht, und so ging es gleich zwei bekannten Spielern an den Kragen:

Wie der EA-Homepage zu entnehmen ist, bekam der Spieler NYC_Chris eine "Two qualifier suspension", was die EA SPORTS FIFA 20 Global Series betrifft. Härter traf es seinen Kollegen Kurt0411, der gleich eine vollkommene Disqualifikation - auch für kommende Events - erhielt.

Betrügereien sind Grund zum Meckern, aber auch über diese Dinge beschwerten sich einige Spieler!

Wie ist eure Meinung zu dem geheimen Discord und der Bestrafung seitens EA? Denkt ihr, dass der Publisher hier die richtigen Konsequenzen gezogen hat? Oder empfindet ihr die Strafen als etwas zu hart? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!