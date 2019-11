Ihr mögt Tiere und seid leidenschaftliche Gamer? Dann solltet ihr beides zum Wohle vieler vom Aussterben bedrohter Tiere kombinieren und euch vor die Kamera setzen, denn per Stream-Event versucht die Umweltschutzorganisation WWF nun ordentlich die Spendenkassen klingeln zu lassen und feiert so obendrein den Release von Planet Zoo.

Planet Zoo erfreut viele Spieler. Jetzt hilft das Spiel auch einem guten Zweck.

Viele Tierarten werden nach und nach dezimiert. Laut WWF gibt es beispielsweise gerade nur noch 1004 freilebende Berggorrillas. Von sibirische Tigern sollen sogar nur noch 540 Stück durch die Wälder Russlands streifen. Doch einen Plan, um den ganzen entgegenzuwirken gibt es schon, und der WWF will dafür ausgerechnet Gamer mit ins Boot holen.

Der Plan ist denkbar einfach: Wenn ihr mitmachen wollt, müsst ihr einfach eine JustGiving-Seite erstellen und könnt anschließend ganz bequem euer Lieblingsspiel vor der Kamera zocken. Die Spendenseite könnt ihr dafür im Übrigen mit eurem Twitch-Account verbinden. Eine genau Anleitung findet ihr hier.

Der WWF stellt euch zum Beispiel folgende Challenges vor, ihr könnt aber jederzeit auch eure eigenen entwerfen:

Calling all gamers! 📣



Celebrate the release of @PlanetZooGame and game for your world! While you protect and care for wildlife virtually, you can be raising money for our conservation work in real life. More details here. 👇 #PlanetZoo #CharityTuesday https://t.co/UjsEFDANKv