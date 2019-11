Call of Duty: Modern Warfare | Neue Karten und Spielmodus im Anmarsch

Nach nur wenigen Wochen gibt es schon Nachschub für Call of Duty: Modern Warfare. Für den heutigen Freitag hat Entwickler Infinity Ward zwei neue Karten und einen Spielmodus angekündigt.

Der Multiplayer-Modus von Call of Duty: Modern Warfare soll regelmäßig kostenlose Inhaltserweiterungen erhalten.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Shooter

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One

• Veröffentlichung: 25. Oktober 2019

• Weitere Artikel: CoD: Modern Warfare | Schockierende Kampagne, umfangreiches Multiplayer-Brett

Das kommt jetzt

Call of Duty: Modern Warfare ist erst seit kurzer Zeit erhätlich, da gibt es bereits das erste Inhaltsupdate. Via Twitter hat Entwickler Infinity Ward für den heutigen Freitag, den 8. November, die Veröffentlichung von zwei neuen Karten angekündigt.

Auf der einen Seite erwartet euch Shoot House, eine Karte für die klassischen Mehrspieler-Modi des aktuellen Serienteils. Fans des großen "Ground War"-Modus dürfen sich derweil auf Krovnik Farmland austoben und dort vermeintliche Camping-Plätze in Anspruch nehmen.

Free Maps and Hardpoint coming to #ModernWarfare.



✅ New Multiplayer Map - Shoot House

✅ New Ground War Map - Krovnik Farmland

✅ Hardpoint



Free for all players, available Friday 11/8. pic.twitter.com/cxhz3Svr4S