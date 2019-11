WoW | Die Level aller Spieler werden reduziert

Mit der kommenden Erweiterung des Dauerbrenner-MMOs World of Warcraft wird es eine gravierende Veränderung am Spiel geben: Das Level-System wird überarbeitet, und damit werden auch die Level aller Spiele reduziert.

World of Warcraft: Schattenlande.

Was wir bisher wussten

Auf der BlizzCon 2019 wurde die nunmehr achte Erweiterung von World of Warcraft angekündigt: Schattenlande. Diese wird wohl im kommenden Jahr erscheinen und sich um den Lichkönig und die namensgebenden Schattenlande drehen. Damit verbunden sind natürlich neue Bereiche der Spielwelt, neue Verbündete, Feinde und Dungeons.

Was neu ist

In einer Pressemeldung gibt Blizzard nun bekannt, dass mit Schattenlande tatsächlich der so genannte "Level Squish" kommt, über den in der jüngeren Vergangenheit schon häufiger gesprochen wurde. Diese Maßnahme bedeutet, dass die aktuelle Level-Grenze von 120 auf 60 reduziert wird – also die Level-Grenze der ursprünglichen Vanilla-Version von World of Warcraft. Sobald der entsprechende Patch ausgerollt ist, werden Max-Level-Charaktere auf Level 50 heruntergesetzt und können dann von da aus zur neuen Level-Grenze von 60 aufsteigen.

Wie Blizzard in der Meldung mitteilt, solle damit ein bedeutungsvolles Level-System integriert werden. Jeder Level-Aufstieg soll sich anfühlen, als habe man einen bedeutsamen Fortschritt gemacht. Da Fähigkeiten zum aktuellen Stand recht breit über die 120 erreichbaren Levels gestreut sind, solle mit der Reduktion der Level mehr Vorfreude auf einen Aufstieg entstehen. Das Erfahrungspunkte-System und die Stärke eurer jeweiligen Charaktere skaliert dann natürlich entsprechend der Reduktion, so dass ihr nicht doppelt so schnell an der Level-Grenze seid, aber die gleichen Stärken wie ein bisheriger 120er-Charakter habt, wenn ihr bei Level 60 ankommt.

Was haltet ihr von dieser Neuerung? Freut ihr euch darauf, dass ein Level-Aufstieg künftig wieder eine größere Bedeutung bekommen soll oder habt ihr euch gern damit gebrüstet, einen Level-120-Charakter zu steuern? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!