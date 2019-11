The Outer Worlds | Erwartungen übertroffen und Switch-Version weiter in Arbeit

Der Publisher Private Division ist mit den jüngsten Ergebnissen von The Outer Worlds sehr zufrieden. An der Umsetzung für die Nintendo Switch wird derweil mit Hochdruck gearbeitet.

Die Macher von Fallout: New Vegas haben mit The Outer Worlds ein abgedrehtes Rollenspiel am Start.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Rollenspiel

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One, Switch

• Veröffentlichung: 25. Oktober 2019

Das kommt jetzt

Mit The Outer Worlds hat Entwickler Obsidian vor gut zwei Wochen ein neues Rollenspiel an den Start gebracht, welches sich unter anderem ein Stück weit an Fans der Fallout-Reihe richtet. Das kommt offenbar ziemlich gut an, wie der Publisher Private Division, der zum Mutterkonzern Take-Two Interactive gehört, durchblicken lässt.

Laut der englischsprachigen Webseite DSO Gaming heißt es im Finanzbericht von Take-Two, dass The Outer Worlds die internen Erwartungen übertroffen hat. Das Unternehmen hat aber keine genauen Zahlen genannt. Dennoch soll der Publisher sehr zufrieden mit den Verkaufszahlen und Testwertungen des Sci-Fi-Rollenspiels sein.

Aktuell gibt es The Outer Worlds für PC, Xbox One und PlayStation 4. Schon in naher Zukunft wird sich die Nintendo Switch dazugesellen. Genauer gesagt soll die Umsetzung laut Take-Two noch in in diesem Geschäftsjahr erfolgen, das heißt bis spätestens zum 31. März 2020.

Einen taggenauen Termin konnte oder wollte Take-Two noch nicht verraten. Immerhin steht fest, dass Besitzer einer Nintendo Switch schon in wenigen Monaten bereits das nächste, große Rollenspiel in ihren Händen halten dürfen.