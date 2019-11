Releases | Shenmue 3, Football Manager, Asterix & Obelix und vieles mehr

Wer denkt, dass der Spieleherbst kurz vor dem Ende steht, wird in dieser Woche seinen Irrtum erkennen. Noch einmal lassen die Hersteller ihre Muskeln spielen und schicken langersehnte Spiele auf die Reise.

Shenmue 3 | 19. November

PC / PS4

Darauf haben Fans 18 Jahre lang sehnsüchtig gewartet: Yū Suzuki hat sich jede Menge Zeit für den Release von Shenmue 3 gelassen. Der Nachfolger zu den ehemaligen Dreamcast-Spielen schließt nahtlos an das Ende von Shenmue 2 an und erzählt die Geschichte von Ryo Hazuki und Shenhua weiter. Auch der spielerische Kern bleibt den Grundprinzipien einer semi-offenen Welt, Minispielen und einem Kampfsystem, welches auf echten Kampfkunstvorlagen basiert, treu.

Ein Tag in Shenmue 3 ist variantenreich:

Dasselbe gilt ebenso für die Optik, die auf der Unreal Engine 4 basiert. Der typische Shenmue-Stil, der hin und wieder ein wenig kitschig sein mag, ist sofort zu erkennen. Nicht nur Fans der Dremcast-Originale sollten hier auf ihre Kosten kommen.

Narcos: Rise of the Cartels | 19. November

PC / PS4 / Xbox One / Switch

Die Netflix-Serie Narcos rund um den Aufstieg und Untergang des kolumbianischen Drogenbarons Pablo Escobar wird von Entwickler Kuju in Rundenstrategie umgewandelt. Als Vorbild für Narcos: Rise of the Cartels dienen Xcom: Enemy Unknown und Mario + Rabbids: Kingdom Battle, wobei die Spielgeschwindigkeit etwas höher ausfällt. Das liegt unter anderem an der Zugabfolge: Nachdem ein Charakter seinen Zug absolviert hat, ist sofort der Gegner mit seiner Aktion dran.

Pablo Escobar in Videospielform in Narcos: Rise of the Cartels:

Inhaltlich dreht sich Narcos: Rise of the Cartels um die erste Staffel der Erfolgsserie. In den zwei Kampagnen der Release-Version schlüpft ihr einmal in die Rolle des Medellin-Kartells und einmal in die der DEA-Agenten. Mit dabei sind unter anderem die Charaktere El Mexicano, Murphy, Peña und Primo, die Fans aus der Serie kennen.

Football Manager 2020 | 19. November

PC

Fußball in ganz groß und detailliert: Zum baldigen November-Ende veröffentlichen Sega und Sports Interactive die alljährliche Ausgabe des Football Managers. Wie üblich übernehmt ihr in dem PC-Release die Geschicke eines Vereins eurer Wahl, verpflichtet Spieler, verlängert Verträge und stellt eure Mannschaft vor jedem Spiel so gut wie möglich ein.

Die Neuerungen des Football Manager 2020 vorgestellt:

Neu für den Football Manager 2020 ist laut den Entwicklern der Fokus auf die langfristigen Entwicklungen eines Vereins. Dazu gehört zum Beispiel ein Entwicklungszentrum, bei dem ihr die volle Kontrolle über eure Nachwuchsmannschaften übernehmen könnt. Zudem soll die Interaktion mit den eigenen Mitarbeitern wichtiger werden.

Munchkin: Quacked Quest | 19. November

PC / PS4 / Xbox One / Switch

Das Kartenspiel Munchkin ist schon seit einigen Jahren überaus beliebt. Nun folgt mit Munchkin: Quacked Quest der Release einer Videospieladaption, die im Genre Dungeon-Crawler einen eigenen Weg gehen möchte. Spieler stürzen sich zusammen in einen Dungeon, töten sämtliche Gegner, schnappen sich die Schätze, hintergehen sich gegenseitig und versuchen, irgendwie zu entkommen.

Vom analogen Spiel zum digitalen Erlebnis mit Munchkin: Quacked Quest:

Als Spieler müsst ihr euch zu Beginn für eine von vier Klassen (Krieger, Dieb, Kleriker und Zauberer) und Rassen (Orks, Elfen, Zwerge und Halblinge) entscheiden, ehe es in den Dungeon geht. Die Gegenstände die ihr unterwegs einsammelt, entstammen dabei der Vorlage: So gibt es beispielsweise die Arschtritt-Stiefel oder die Kettensäge der Blutigen Zerstückelung. Klingt doch nach Spaß, oder?

Asterix & Obelix XXL 3: Der Kristall-Hinkelstein | 21. November

PC / PS4 / Xbox One / Switch

Noch ein Comeback der unerwarteten Art: Asterix und Obelix kehren auf die Videospielleinwand zurück. Die beiden Comic-Helden sind natürlich die Protagonisten in Asterix & Obelix XXL 3: Der Kristall-Hinkelstein, in denen sie sich wie gewohnt mit unzähligen Römern in einer brandneuen Geschichte anlegen. Die Erzählung beginnt im weltberühmten, kleinen, gallischen Dorf und führt euch anschließend in weit entfernte Länder voller neuer Gefahren und Entdeckungen.

Der Zaubertrank ist natürlich ebenso mit dabei:

Im Release von Asterix & Obelix XXL 3: Der Kristall-Hinkelstein trefft ihr neben bekannten Charakteren wie Miraculix und Troubadix außerdem auf ganz neue Persönlichkeiten. Auf der spielerischen Seite gibt es Hau-Drauf-Action gepaart mit Sammelkram, ein paar Rätseln und Nebenaufträgen - alternativ sogar im Koop-Modus.

Civilization 6 | 22. November

PS4 / Xbox One

Auf dem PC und der Switch war der Release von Civilization 6 bereits ein Erfolg. Nun werden auch die PlayStation 4 und Xbox One mit einer Umsetzung des Rundenstrategiespiels verwöhnt. Entwickler Firaxis und Publisher 2K liefern dabei von Anfang an fast das gesamte Inhaltspaket. So gibt es die Vollversion des Originalspiels, darüber hinaus gibt es noch die beiden Erweiterungen Civilization 6: Rise and Fall und Civilization 6: Gathering Storm als separates Addon-Bundle zu erwerben.

Große Rundenstrategie für die Konsole mit Civilization 6:

Letzteres enthält außerdem 18 zusätzliche Anführer von Zivilisationen und wird ebenso am selben Tag für die Nintendo Switch erscheinen. Spielerisch liefert Civilization 6 genau die Stärken, für die die Serie seit Jahrzehnten steht: Eine motivierende Globalstrategie, in der es oft heißt "Ach, eine Runde geht doch noch ..."

Lost Ember | 22. November

PC / PS4 / Xbox One

Vom Hamburg in die Welt: Das via Kickstarter finanzierte Lost Ember vom deutschen Entwickler Mooneye Studios steht vor dem Release. In dem Action-Adventure verkörpert ihr einen magischen Wolf und macht euch auf den Weg, die Geheimnisse einer alten Kultur zu ergründen. Dabei verfügt ihr über die Fähigkeit, in andere Tiere zu schlüpfen und damit neue Wege aufzudecken. Je nach Tier könnt ihr fliegen, tauchen oder gar Gänge in die Erde graben.

Lost Ember ist in Deutschland entstanden, genauer gesagt in Hamburg:

Laut den Entwicklern soll Lost Ember ganz ohne Kämpfe oder komplexe Rätsel auskommen. Stattdessen geht es darum, dass ihr in aller Ruhe die Welt im eigenen Tempo erkunden könnt. Eine Umsetzung für die Nintendo Switch soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeliefert werden.

Sniper Ghost Warrior Contracts | 22. November

PC / PS4 / Xbox One

Aller guten Dinge sind vier? Mit Sniper Ghost Warrior Contracts will CI Games im vierten Anlauf den Scharfschützenthron an sich reißen. Dafür verzichtet der Entwickler im Gegensatz zum Vorgänger auf eine offene Welt und entlässt euch stattdessen in einzelne, weitläufige Level. Dort könnt ihr euch frei austoben und selbst entscheiden, wie ihr eure Aufträge abschließt. Die Entwickler versprechen zudem ein authentischeres Waffengefühl und einen noch stärkeren Fokus auf taktisches Denken.

Große Level statt offener Welt in Sniper Ghost Warrior Contracts

Zu guter Letzt soll der Release von Sniper Ghost Warrior Contracts außerdem von einem optimierten Technikgerüst profitieren. Vor allem auf den Konsolen sollen die Ladezeiten kürzer ausfallen und die Bildrate stabil bleiben. Neben Singleplayer-Einsätzen wird es außerdem einen Mehrspieler-Modus geben.

Scharfschützenkunst, das Trainieren eines großartigen Fußballvereins, die Fortsetzung eines Sega-Klassikers, mit Comic-Helden auf Abenteuer gehen oder einem deutschen Indie-Hit die Daumen drücken: Für welches Spiel entscheidet ihr euch in dieser Woche? Verratet es uns in den Kommentaren!