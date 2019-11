Während sich viele Fans auf Pokémon Schwert und Schild freuen, wird der Release der Spiele doch von einem Umstand überschattet: Der Pokédex ist eingeschränkt, nicht alle Pokémon sind in den neuen Editionen vorhanden. Das hat für viel Aufregung gesorgt - doch nun äußert sich Gamefreak dazu, wie es weiter geht.

Pikachu wird natürlich vertreten sein in Pokémon Schwert und Schild

Was wir bisher wussten

Pokémon Schwert und Schild haben ein nur eingeschränktes Pokédex. Wie wir bereits berichteten, werdet ihr nicht alles Pokémon in den neuen Editionen spielen können. Und die Spieler regen sich auf. Bisher konnten Fans der Reihe jedoch darauf hoffen, dass diese Einschränkung in den kommenden Spielen wieder aufgehoben wird. Gamefreak hat sich nun dazu geäußert.

Was neu ist

Das niederländische Magazin Insidegamer hat ein Gespräch mit dem Pokémon-Produzenten Junichi Masuda geführt. In diesem ging es unter anderem um Pokémon-Designs und Mega Evolutions. Jedoch sprachen sie auch über den Pokédex: "Wir haben jetzt keine Pläne, die im Galar-Pokédex-In-Game fehlenden Pokémon verfügbar zu machen. Das ist ein Ansatz, den wir in Zukunft mit Pokémon-Spielen fortsetzen wollen", sagte Masuda in dem Interview. Damit ist also klar, dass auch zukünftige Spiele nicht über einen nationalen Pokédex verfügen wird, sondern ihr wieder mit einer eingeschränkten Auswahl an Pokémon leben müsst.

Pokémon Schwert und Schild wird am kommenden Freitag für die Nintendo Switch erscheinen. Natürlich werdet ihr bei uns einen Test zu dem Spiel lesen können in dem wir euch erklären, ob das Spiel trotz der Einschränkungen gelungen ist.

Wie steht ihr dazu, dass auch zukünftige Pokémon-Spiele nicht mit allen Pokémon kommen werden? Regt euch das richtig auf oder ist euch das ziemlich egal? Schreibt es uns doch in die Kommentare, wir sind gespannt auf eure Antworten.