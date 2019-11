Call of Duty: Modern Warfare | Fan-Wunsch nach mehr Loadouts könnte umgesetzt werden

Auf alle Situationen vorbereitet sein: Fans wünschen sich in Call of Duty: Modern Warfare mehr Loadout-Möglichkeiten. Diesem Wunsch könnte der Entwickler schon bald nachkommen.

Für Call of Duty: Modern Warfare wünschen sich Fans mehr als fünf eigene Loadouts.

Mit Call of Duty: Modern Warfare hat Entwickler Infinity Ward ziemlich erfolgreich den Weg zurück zum modernen Gegenwartsszenario gefunden, wie unter anderem unser Test "CoD: Modern Warfare | Schockierende Kampagne, umfangreiches Multiplayer-Brett" aufzeigt. Zugleich konnte der Ego-Shooter an den weltweiten Verkaufskassen direkt ein paar Rekorde brechen.

Als wäre das noch nicht genug, haben die Entwickler bereits damit begonnen, neue Inhalte nachzuliefern. Aber längst ist nicht alles super im "Call of Duty"-Land: Im Mehrspieler-Modus häufen sich Berichte über zu viele Camper. Zudem wünschen sich zahlreiche Vielspieler die Möglichkeit, mehr als fünf Loadouts zusammenstellen zu können.

Eben jenes Feature könnte schon in naher Zukunft folgen, wie ein Tweet von Joe Cecot, seines Zeichens Co-Design Director bei Infinity Ward, andeutet. Auf Anfrage eines Nutzers bezüglich mehr benutzerdefinierter Ausrüstungszusammenstellungen heißt es von Cecot, dass es ein guter Wunsch wäre. Zurzeit, so schränkt er direkt ein, gibt es diesbezüglich noch keine Neuigkeiten.

It’s a good request. No news right now.