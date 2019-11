PlayStation 5 | Wird Sony Cartridges verwenden?

Ein von Sony angemeldetes Patent heizt die Gerüchteküche um die PlayStation 5 erneut an. Es handelt sich um eine neue Form von Cartridges, deren genaue Verwendung derzeit noch unklar ist.

Wird die PlayStation 5 Cartridges bekommen?

Was wir bisher wussten

Bereits im Jahr 2018 kamen Meldungen in Umlauf, dass Sony ein Patent für Cartridges angemeldet hat. Wie PlayStation Lifestyle berichtete, enthielt das Patent keine Informationen über die genaue Funktionsweise der Kärtchen, jedoch Design-Bilder, die an USB-Sticks erinnerten. Mittlerweile ist bekannt, dass die Konsole ein Blu-ray-Laufwerk haben wird.

Was neu ist

Nun hat die holländische Technikseite Let’s Go Digital ein weiteres von Sony angemeldetes Patent entdeckt, das für Spekulationen sorgt. Aus einer Übersetzung von Wccftech geht hervor, dass dieses im Juni 2019 beim INPI, dem nationalen Patentamt von Brasilien, angemeldet wurde. Das Design stammt von Yujin Morisawa, der – wie das Magazin berichtet – für Produkte rund um die PlayStation-Marke verantwortlich ist:

So sieht die von Sony angemeldete Cartridge aus - ein bisschen wie ein klassisches NES-Modul. Quelle: INPI.

Wccftech macht darauf aufmerksam, dass technische Details rund um die PlayStation 5 in der Vergangenheit auf dem gleichen Weg an die Öffentlichkeit drangen, die sich im Nachhinein als real erwiesen – so zum Beispiel die Details rund um das Entwickler-Kit der PlayStation 5. Inwiefern dieser Umstand ein Beleg dafür ist, dass es sich bei den Cartridges um Technik handelt, die bei der PlayStation 5 Verwendung findet, ist strittig.

Auch ist ein Patent kein Garant dafür, dass die angemeldete Technik am Ende überhaupt zum Einsatz kommt. Jedoch ist das neue Patent ein deutliches Zeichen dafür, dass Sony seit einiger Zeit mit Cartridge-Technologie herumexperimentiert und es ist naheliegend, dass es dafür einen triftigen Grund gibt. Und da sich laut Aussagen von Sony keine neue Handheld-Konsole in Entwicklung befindet, lässt sich spekulieren, ob es Überlegungen seitens des Unternehmens gibt, Cartridges in die PlayStation 5 zu integrieren. Genaueres dazu werden wir wohl aber erst wissen, wenn die PlayStation 5 richtig präsentiert wird.

Wir sind gespannt darauf, mehr darüber zu erfahren, was es mit den Cartridges auf sich hat. Über kommende Updates halten wir euch auf dem Laufenden. Was haltet ihr von dem Patent?