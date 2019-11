CoD: Modern Warfare | Es gibt schwere Hitbox-Probleme

Es gibt ein Problem in Call of Duty: Modern Warfare. Die Hit-Boxen, also der Bereich, in dem an einer Figur oder einem Objekt Treffer registriert werden, sind nicht genau definiert und es kommt zu krassen Abweichungen und Ungenauigkeiten. Fatal für ein Spiel, dessen Ablauf auf die Platzierung genauer Treffer baut.

Trefferprobleme in Call of Duty: Modern Warfare

Was wir bisher wussten

Erst im vergangenen Monat erschien der neue Teil der Erfolgsserie. Call of Duty: Modern Warfare erweist sich erwartungsgemäß als durchaus beliebt und erfolgreich. Mit dafür verantwortlich ist wohl auch die Entscheidung, den Shooter in einem ähnlichen, bodenständigen Szenario anzusiedeln, wie es Entwickler Infinity Ward zu Beginn der Erfolgsgeschichte bereits gemacht hat. Leider kamen aber auch einige Probleme mit dem Spiel ins traute Heim der Konsumenten. Jetzt zeigt sich ein neues, das gerade im schnellen Spielgeschehen von Modern Warfare üble Auswirkungen auf Sieg oder Niederlage hat.

Was neu ist

Ein Video auf Reddit zeigt deutlich, dass im ausladenden und wichtigen Multiplayer-Modus des Spiels der Schaden, den Spieler austeilen beziehungsweise einstecken, nicht korrekt registriert wird.

In der kurzen Aufzeichnung ist zu sehen, wie ein Spieler eine P90 Submachine Gun aus nächster Nähe in einem privaten Match auf einen Gegner abfeuert. Dabei zeigt sich deutlich, dass trotz der kurzen Entfernung, trotz des stillstehenden Ziels, trotz der ruhigen Hand des Spielers längst nicht jeder Schuss sein Ziel findet. Auf diese Entfernung wirkt es fast so, als würden die Projektile, nachdem sie den Lauf der Waffe verlassen haben, in unmöglichen Winkeln links und rechts am Ziel vorbeifliegen.

Der Grund für dieses Problem ist aktuell noch nicht bekannt, Fans haben jedoch die Vermutung geäußert, dass es sich um falsch definierte Hitboxen an den Charaktermodellen handeln könnte. Bislang ist das Problem noch nicht prominent aufgefallen, zumal im schnellen und dynamischen Kampfgeschehen in Modern Warfare leicht zu übersehen ist, ob eine Kugel, die eigentlich hätte treffen sollen, ihr Ziel dennoch verfehlt hat.

Entwickler Infinity Ward hat sich noch nicht zu dem Problem geäußert. Die Reaktion der Spieler im entsprechenden Reddit-Thread beschränkt sich derweil nicht bloß auf die Ergründung möglicher Ursachen für das Problem, sondern äußert sich auch in Zorn und Ärger.

Die Hauptkritik lautet dabei, dass eine exakte Trefferabfrage mit zum Kern des Gamplay in einem Shooter zählt. Vielen Spielern ist es unverständlich, dass ein so großer Mangel durch die Qualitätssicherung rutschen konnte und bisher vom Entwickler nicht behoben wurde.

Könnt ihr Multiplayer-Maps anhand von Bildern erraten?

Der Plan für die technische und inhaltliche Unterstützung von Call of Duty: Modern Warfare nach Veröffentlichung sieht wohl eine Reihe von Verbesserungen, Korrekturen und nötigenfalls Hotfixes vor. Es bleibt also die große und berechtigte Hoffnung, dass dieser schwere Mangel schnellstmöglich behoben wird.