Death Stranding | Dieser Spieler schafft das Unmögliche

Wer Death Stranding spielt, der weiß, wie schwierig es sein kann, Pakete in der Endzeit auszuliefern. Zum Glück verschafft euch ein Motorrad bereits innerhalb der ersten Spielstunden Erleichterung. Einem Spieler ist es sogar gelungen, mit diesem Gefährt eine Schlucht zu überqueren - auf einer Leiter.

In Death Stranding könnt ihr Schluchten mithilfe einer Leiter überqueren.

In Death Stranding kommt es nicht selten vor, dass ihr eine Vielzahl an Lieferungen gleichzeitig übernehmen könnt. Dann habt ihr die Qual der Wahl. Wollt ihr sämtlichte Lieferungen sofort übernehmen oder nehmt ihr nur wenige Pakete mit auf die Reise und kehrt später noch einmal zurück, um die anderen Aufträge zu akzeptieren? Wie das alles spielerisch zusammenfindet, erfahrt ihr in unserem spoilerfreien Test.

Zum Glück kann euch bereits nach den ersten Spielstunden ein akkubetriebenes Motorrad die Last von den Schultern nehmen. Auf das Gefährt könnt ihr nicht nur einige Pakete laden, ihr kommt auch deutlich schneller voran. Problematisch wird es erst, wenn ihr eine Passage erreicht, die mit einem Motorrad nur schlecht befahren werden kann. Beispielsweise müsst ihr äußerst unwegsames Gelände passieren oder auf die andere Seite einer Schlucht gelangen.

Auf letzteres Problem stieß der Reddit-Nutzer Torllay während einer Lieferung mit dem Motorrad. Er wollte auf die andere Seite einer Schlucht gelangen, ohne die Vorteile einer Brücke in Ansprung nehmen zu können. Stattdessen reichte bloß eine Leiter von einer Seite auf die andere. Im Normalfall bedeutet dieser Umstand, dass ihr das Motorrad zurücklassen oder einen anderen Weg finden müsst. Doch Torllay wollte die Schlucht überqueren, ohne das Motorrad hinter sich zu lassen, wie er in folgendem Video zur Schau stellt:

Zwar missglückte der Versuch, mit den Hinter- und Vorderreifen auf der Leiter zu landen, aber noch stürzte er nicht in die Tiefe. Die Vorderreifen verfingen sich zu seinem Glück zwischen den Sprossen. Obwohl es einige Male ganz schön knapp wurde, gelang es dem Spieler die Balance zu wahren und das andere Ende der Schlucht mithilfe des Allradantriebs zu erreichen. Ein Wagnis, das in den meisten Fällen wohl mit dem virtuellen Tod endet.

Death Stranding wurde am 8. November 2019 für PS4 veröffentlicht. In dem Action-Adventure müsst ihr oftmals gefährliche Botengänge erledigen, ohne die Fracht dabei zu beschädigen. Das mag einfacher klingen als es tatsächlich ist. Denn selbst unwegsames Gelände kann bei hoher Traglast eine Bedrohung für euch darstellen.