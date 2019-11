Star Wars Jedi: Fallen Order | Keine Trial-Phase für EA und Origin Access

Abonnenten von EA oder Origin Access schauen bei Star Wars Jedi: Fallen Order in die Röhre. Zumindest was die sonst übliche Trial-Phase angeht: Die hat EA für das Singleplayer-Spiel gestrichen.

Ausprobiert werden kann Held Cal Kestis im Falle von EAs Abo-Diensten nicht.

In wenigen Tagen erscheint mit Star Wars Jedi: Fallen Order das nächste "Star Wars"-Spiel, welches sich dieses Mal ausschließlich an Singleplayer-Spieler richtet. Im Vorfeld hat das Action-Adventure von Entwickler Respawn bereits einen guten Eindruck hinterlassen, wie unsere Vorschau "Star Wars Jedi: Fallen Order | Endlich ein "Star Wars"-Spiel mit Seele" zeigt.

Zudem sorgt Star Wars Jedi: Fallen Order dafür, dass Electronic Arts nach vielen Jahren am PC wieder auf Steam zurückkehrt. Nur bei den kleinen Abo-Diensten von Electronic Arts - namentlich EA Access und Origin Access - wird das Abenteuer von Padawan Cal Kestis einen Schritt zurückweichen.

Wie EA selbst via Twitter bekanntgegeben hat, wird es für Abonnenten der jeweiligen Dienste keine Trial-Phase für Star Wars Jedi: Fallen Order geben. In der Regel können Spiele über das Abo etwa zehn Stunden ohne zusätzliche Kosten angespielt werden.

Star Wars #JediFallenOrder launches this week! #EAAccess members get 10% off the game.



We've opted not to have early/timed access (Play First Trial), in part to reduce the risk of spoilers. Instead, EA Access members get these exclusive cosmetics!https://t.co/UQ1ZKzOvnh pic.twitter.com/tRV7rQjnQb