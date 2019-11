CoD: Modern Warfare | Kontroverse Waffe wird schon wieder verändert

Nachdem Entwickler Infinity Ward auch nach Veröffentlichung noch fleißig Veränderungen an dem Multiplayer-Shooter vorgenommen hat, wurde dabei auch eine kontrovers diskutierte Waffe abgeschwächt. Diese Änderung soll aber nun nicht die Einzige an dieser Waffe bleiben.

Fans sind unzufrieden mit der Reichweite der 725 Shotgun.

Bereits kurz nach Release von Call of Duty: Modern Warfare dürfen sich Fans des Spiels über neu angekündigte Inhalte freuen.

Die Entwickler von Infinity Ward scheinen sogar gewillt zu sein, Spielerwünschen nachzukommen und möchten mit mehr Loadouts in dem Shooter nachbessern. Dringend wäre es aber auch, massive Probleme bei der Treffererkennung in den Griff zu bekommen.

Nachbessern scheinen die Entwickler auch bei einer scharf diskutierten Waffe zu wollen: Denn wie sich jetzt herausstellt, wird die erst kürzlich generfte 725 Shotgun schon wieder verändert, wie Gamespot berichtet.

Die Veränderung der Waffe wird sich auf die Effektivität auf weitere Distanz beziehen, welche laut Spielern für eine Shotgun zu hoch ist und die Waffe übermäßig stark macht. Auch wenn die 725 Shotgun sich aufgrund ihrer Bauweise von anderen Shotguns unterscheidet und somit mehr Schaden auf größere Distanz machen kann, sollen außergewöhnlich weite Distanzschüsse mit der neuen Veränderung nicht mehr möglich sein. Dies gab Joe Cecot, der Multiplayer Co-Director bei Entwickler Infinity Ward auch in einem Tweet bekannt:

Another tweak is coming which should massage out the rare very long shot. Now if the target is at low health this thing will always reach out. https://t.co/qN3cCNovOP