Sonic-Film | Der zweite Trailer - Sonic sieht jetzt ganz anders aus

Sonic kommt auf die große Kinoleinwand und musste bislang schon viel Kritik einstecken. Das Filmstudio Paramount hat reagiert und das Design des blauen Igels noch einmal stark überarbeitet. Im zweiten Trailer sieht Sonic seinem Vorbild ein ganzes Stück ähnlicher.

Im Vergleich zum ersten Trailer hat sich Sonics Design im Film deutlich geändert.

Was wir bisher wussten

Paramount und Sega haben sich bereits vor einiger Zeit zusammengetan, um Sonic endlich ins Kino zu bringen. Nicht jedoch als Animationsfilm, sondern als Realverfilmung. Der erste Trailer hat jedoch bei vielen Fans nicht gerade für Enthusiasmus gesorgt. Vor allem das digitale Design des blauen Igels geriet ins Visier von Spott und Kritik.

Das ging soweit, dass der Regisseur des Films kurz darauf angekündigt hat, dass das Team den Look von Sonic überarbeiten wird. Paramount hat daraufhin sogar den Kino-Start deutlich nach hinten verschoben.

Was neu ist

Nach wochenlangem Stillschweigen haben Sega und Paramount nun das überarbeitete Design des Igels mithilfe eines neuen Trailers vorgestellt. Nach der Schönheitsoperation sieht Sonic jetzt seinem Spielvorbild deutlich ähnlicher, vor allem in Bezug auf die Proportionen. Aber seht selbst:

Sonic rennt im zweiten Trailer zum Kinofilm:

Am generellen Hollywood-Charakter des Films hat sich derweil nicht so viel geändert. Es gibt jede Menge mal mehr, mal weniger humorvolle Szenen, Jim Carrey versucht sich an der Darstellung des Dr. Robotnik und James Marsden wird zum Sonic-Freund Tom Wachowski.

Die Produktion des Films selbst befindet sich so langsam in der Endphase. Der geplante Kinostart für Sonic the Hedgehog ist übrigens der 20. Februar 2020. Ob die Verfilmung des blauen Igels am Ende überzeugen kann, bleibt allerdings noch ein wenig abzuwarten.