Stardew Valley erwartet ein neues umfangreiches Inhalts-Update. Mit dem Patch 1.4 sollen sich vor allem bestehende Funktionen verändern oder erweitern.

In seinem Update-Beitrag gibt Eric Barone, der Erfinder von Stardew Valley, schon einen kleinen Vorgeschmack auf das, was nun kommen soll. Auch auf Twitter verkündet er unter dem Namen "ConcernedApe", dass da was Großes ansteht:

The Free 1.4 Update for Stardew Valley will come to PC on November 26th. Console & mobile to follow soon after. More info here: https://t.co/OmMCacvinQ pic.twitter.com/LprclU77RW