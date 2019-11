The Last of us 2 wird keine Multiplayer-Komponente haben. Dies bestätigte Entwickler Naughty Dog bereits. Neue Stellenangebote sorgen nun jedoch für Spekulationen über ein gänzlich neues Multiplayer-Spiel im "The Last of Us"-Universum.

Seit dem Vorgänger sind mehrere Jahre vergangen und Ellie ist deutlich älter geworden.

Was wir bisher wussten

Viele Fans waren enttäuscht, als Naughty Dog auf Twitter ankündigte, dass The Last of Us 2 ohne Multiplayer auskommen müsse. Der Vorgänger hat mit seinem Fraktions-System eine treue Fan-Base um sich gescharrt.

Die schlechten Nachrichten wollten aber nicht aufhören. Ebenfalls auf Twitter schrieb der Entwickler, dass das Release-Datum verschoben werden muss, um den hohen Ansprüchen gerecht zu werden.

Dass das Studio dennoch Interesse an einem Multiplayer-Spiel hat, wurde bereits vor einiger Zeit erwähnt. Allerdings sei das Projekt zu ambitioniert und wäre mit der Einzelspieler-Erfahrung kollidiert, sodass sich das Team entschied, den Multiplayer über Bord zu werfen.

Was neu ist

Vinit Agarwal, Lead Game Designer bei Naughty Dog, teilte folgenden Tweet:

Join us. We’ve got big ambitions and need you to help make it a reality. https://t.co/mskalPRwrP — Vinit Agarwal (@vinixkun) November 12, 2019

*"Kommt zu uns. Wir haben große Ambitionen und brauchen euch, um sie zu verwirklichen."

Naughty Dog sucht auch über Twitter einen Online Systems Programmer, welcher sich vor allem der Entwicklung eines Online-Spiels widmen soll, das für eine große Spielerzahl ausgelegt ist.

In der Vergangenheit erwähnte das Studio bereits, dass es sich bei dem Projekt um ein eigenständiges Online-Spiel handeln könnte. Wann und in welcher Form das zustande kommt, steht noch nicht fest. Da bereits nächstes Jahr die neue Konsolengeneration startet, ist fraglich, ob es überhaupt noch für die PlayStation 4 erscheinen wird.

Wirklich passiert oder von uns ausgedacht?

The Last of Us 2 ist ein heiß erwartetes Action-Adventure. Viele Fans waren nach den eher gemischten Nachrichten traurig. Jetzt zu hören, dass das Studio nach neuen Leuten für ein gänzlich neues "The Last of Us"-Projekt sucht, dürfte viele freuen. Was sagt ihr zu den Neuigkeiten? Schreibt es uns in die Kommentare!