Ubisoft hat Title-Update 1.0.3 für Ghost Recon: Breakpoint veröffentlicht. Der Patch widmet sich zahlreichen Fehlern, nimmt aber auch Änderungen an Gameplay-Mechaniken vor, die euch ein angenehmeres Spielerlebnis ermöglichen sollten.

Title-Update 1.0.3 ist für PC, PS4 und Xbox One erschienen.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Shooter

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One

• Release: 4. Oktober 2019

• Weitere Artikel: Ghost Recon: Breakpoint | Ubisoft will das Spiel retten

Das kommt jetzt

Ghost Recon: Breakpoint ist nicht das geworden, was sich viele Fans erhofften. Ubisoft hat aus diesem Grund bereits angekündigt, alles auf den Kopf zu stellen, um den Taktik-Shooter auf Vordermann zu bringen. Mit Title-Update 1.0.3 nimmt das Entwicklerstudio vor allem zahlreiche Fehlerbehebungen vor, widmet sich aber auch anderen Aspekten des Spiels.

So wurde ein Fehler behoben, durch den es zu Unterbrechungen bei der Bereitstellung der Drohne kam. Diese soll jetzt zuverlässig eingesetzt werden können. Zudem wurde ein nerviger Bug gefixt, bei dem die Spieler unter der Map gespawnt sind. Hinzu kommen Optimierungen an der KI, den Animationen, den Soundeffekten und einigen Missionen. Nicht zuletzt wurde auch an der Balance vom Multiplayer-Modus Ghost War geschraubt.

Zu den wichtigsten Änderungen zählen aber zweifelsohne diverse Gameplay-Verbesserungen. So wurde sowohl die allgemeine Ausdauer eures Charakters um 66 Prozent gesteigert, als auch die Regenerationsgeschwindigkeit um 75 Prozent angehoben. Euer Ghost kann also nicht nur länger laufen, sondern erholt sich auch deutlich schneller von einem anstrengenden Sprint. Außerdem wurde der Ausdauerverbrauch beim Hinabrutschen eines Abhangs um 50 Prozent reduziert.

Darüber hinaus könnt ihr jetzt endlich die Schulterperspektive wechseln, während ihr euch in Deckung befindet. Dies war zuvor nur möglich, wenn ihr euch nicht gerade in Deckung befunden habt. Alle weiteren Verbesserungen, die Title-Update 1.0.3 mit sich bringt, findet ihr auf der offiziellen Webseite.

Ghost Recon: Breakpoint wurde am 4. Oktober 2019 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Nach Title-Update 1.0.3 soll noch ein weiteres Update im November folgen. Wann genau ihr damit rechnen könnt, ist bislang aber nicht bekannt.