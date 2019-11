Anfang des kommenden Jahres kommt mit Dragon Ball Z: Kakarot ein Spiel in die Läden, in dem ihr die Story des berühmten Animes nachspielen könnt. Dabei verabschieden sich die Entwickler vom klassischen Kampfspielprinzip. Stattdessen bekommt das neue virtuelle Abenteuer ein Rollenspielgewand. Auf Twitter wurde nun schon vor Release Majin Vegetas zweite Saiyajin-Form geleaked.

Im Trailer zu Dragon Ball Z: Kakarot könnt ihr Majin Vegeta als Super Saiyajin in Aktion sehen.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Action-Rollenspiel

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One

• Veröffentlichung: 16. Januar 2020

Das kommt jetzt

Ein User auf Twitter hat vor kurzem einen Clip aus Dragon Ball Z: Kakarot gepostet, der Majin Vegeta zeigt, wie er gegen Fat Boo kämpft. In dem Clip verwandelt sich Majin Vegeta mitten im Kampf von Super Saiyajin in Super Saiyajin Stufe 2. Dies wird unter anderem durch die Benutzeroberfläche angezeigt. Die Verwandlung wird dahingehend mit nur einem Knopfdruck möglich gemacht. Noch interessanter wird diese Verwandlung, wenn man weiß, dass sich Majin Vegeta bisher in keinem Spiel verwandeln konnte. Er war stets als Super-Saiyajin Stufe 2 von den Spielen vorgegeben.

Das liegt daran, dass er in den früheren Spielen nie einen Grund hatte, mit einer niedrigeren Stufe zu beginnen. Die Verwandlung im neuen Spiel ist dagegen zwar nur kurz, aber trotzdem nicht zu verachten. Wenn er sich verwandelt, verlangsamt sich die Zeit und sein Körper färbt sich kurzzeitig blau und setzt ein paar blaue Partikel frei. Im Anschluss wirbelt Vegetas "Super Saiyajin"-Aura in die Luft, begleitet von dem typischen Blitz einer 2Super Saiyajin 2"-Transformation. Ihren Abschluss findet die Transformation mit ein paar blauen Blitzen.

Majin Vegeta SS2 transformation.



Game goes in slow motion as you transform it seems.#DBZKakarot pic.twitter.com/PzrxFR7d0N — 🍎 Ken Xyro | ᕕ( ᐛ )ᕗ (@KenXyro) November 12, 2019

Aus der Benutzeroberfläche lässt sich auch schließen, dass Majin Vegeta zu seiner Ursprungsform zurückkehren kann. Das wäre das erste mal, dass er überhaupt so im DBZ-Universum auftritt. Sogar im Anime war er nach einem Bericht von Gamerant nur in der Saiyajin-Form zu sehen. Wie lange ihr Majin Vegeta im Spiel letztendlich spielen könnt, ist noch offen. Schließlich ist auch seine Zeit im Anime nur sehr kurz bemessen.

Freut ihr euch schon darauf in Dragon Ball Z: Kakarot endlich die Anime-Geschichte komplett nachspielen zu können? Was haltet ihr von Majin Vegetas Verwandlung und seinem Auftreten in einer gänzlich neuen Form? Schreibt uns eure Ansichten und Meinungen gern in die Kommentare.