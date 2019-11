Mit Zelda - Breath of the Wild erschien im Frühjahr 2017 ein Spiel, das sowohl von der Presse als auch von den Fans gefeiert wurde. Es überrascht also nicht, dass die Freude auch nach der Ankündigung einer Fortsetzung auf der E3 2019 riesig war. Ein Leak lässt nun vermuten, dass das Spiel sogar schon nächstes Jahr erscheinen könnte.

Viele Fans warten sehnsüchtig darauf, wieder mit Link in ein neues Abenteuer aufzubrechen.

Was wir bisher wussten

Auf der E3 2019 wurde von Nintendo The Legend of Zelda - Breath of the Wild 2 "Breath of the Wild 2 | Übersicht" angekündigt. Auch wenn der offizielle Name der Fortsetzung noch nicht bestätigt ist, freuen sich die Fans der Serie darauf, wieder mit Link durch die Open World von Hyrule zu streifen. Dabei ist eine direkte Fortsetzung zu einem Zelda-Teil ein Novum in der Geschichte der Serie.

Hintergrund für die Entwicklung eines Nachfolgers zu The Legend of Zelda - Breath of the Wild ist, dass die Entwickler einfach zu viele Ideen für Zusatzinhalte hatten. Also entschlossen sie sich, direkt an einer Fortsetzung zu arbeiten. Dabei wollen sie den Spielern auch neue Spielerfahrungen liefern und sich nicht auf den Lorbeeren des ersten Teils ausruhen.

Was neu ist

Einem Leak des Twitter-Users Sabi zufolge, könnte das Spiel schon 2020 in den Handel kommen. Schon in der Vergangenheit hatte der User zuverlässige Nintendo-Informationen leaken können, weshalb auch an dieser These durchaus etwas dran sein kann. Der Grund für die Vermutung liegt in der Zielsetzung der Entwickler. Daher kann es auch passieren, dass diese bei Komplikationen noch korrigiert wird.

This isn’t speculation, just current plans. — Sabi (@New_WabiSabi) November 12, 2019

Zwar betont er in seinen Posts, dass der Release für 2020 keine Spekulation sei, sondern die tatsächlichen Pläne Nintendos, er schreibt aber ebenfalls, dass sich die Pläne für Zelda-Veröffentlichungen auch in der Vergangenheit schon häufiger verzögert haben. Die Information bleibt also mit Vorsicht zu genießen.

Was denkt ihr über die Aussagen von Sabi? Ist es realistisch, dass eine Fortsetzung zu Breath of the Wild schon im nächsten Jahr erscheint? Freut ihr euch schon auf einen zweiten Teil, oder seid ihr noch nicht im Hype-Modus? Schreibt uns eure Meinungen gern in die Kommentare.