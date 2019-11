Das Remake zu Resident Evil 2 kam sowohl bei Kritikern als auch den Spielern sehr gut an. Capcom veröffentlichte mit Ghost Survivors einen Gratis-DLC, der die Geschichten weitere Figuren aus Racoon City erzählt. Allerdings ist dies der bis dato einzige DLC, aber genau das könnte sich jetzt ändern.

Resident Evil 2: Remake fand mit seiner dichten Atmosphäre und der Detailverliebheit großen Anklang.

Schon vor dem Release beteuerte Capcom, mindestens einen DLC für Resident Evil 2 in Planung zu haben. Mit Ghost Survivor setzten sie diesen Plan am 15. Februar in die Tat um. Der DLC, welcher die Schicksale von Waffenladen-Besitzer Robert Kendo, Katherine Warren (die Tochter des Bürgermeisters) und dem totgeglaubten USS-Agent "Ghost" erzählt, wurden kostenlos veröffentlicht.

Nach zahlreichen von der Community erstellen Mods wurde es allerdings still um das "Survival-Horror"-Spiel. Es erweckte den Eindruck, als würde sich Capcom mit neuen Projekten befassen.

Seit dem neuesten Update lässt sich auf Steam die unerreichte Errungenschaft "GE_name" entdecken:

Rumors flying around about a possible Resident Evil 2 Remake DLC that Capcom may be currently testing out due to THIS new unnamed achievement on Steam...what do you think? Just a test or is there more to come? pic.twitter.com/QlPmk21I5U