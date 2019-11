Uncharted | Mark Wahlberg spielt nun doch in der Verfilmung mit

Es ist ein Hin und Her: Bereits vor einiger Zeit wurde Mark Wahlberg als Hauptdarstellar für die Uncharted-Verfilmung gehandelt, dann legte er seine Teilnahme an dem Projekt auf Eis. Nun soll Wahlberg aber doch in dem Film mitspielen.

Nun also doch? Mark Wahlberg ist in der Uncharted-Verfilmung wieder mit dabei.

Was wir bisher wussten

Usprünglich sollte Mark Wahlberg den Helden der Uncharted-Serie, Nathan Drake, verkörpern. Der Schauspieler bestätigte bereits im Jahr 2012 gegenüber IGN, dass er Teil des Casts sein werde. 2016 entschied Wahlberg aber anders und sprang von dem Projekt ab. Nun soll der Amerikaner doch in der Videospielverfilmung zu sehen sein, allerdings nicht wie einst geplant als Nathan Drake.

Was neu ist

In die Rolle des Nathan Drake soll stattdessen Tom Holland - bekannt als der aktuelle Darsteller des Spider-Man aus dem Marvel Cinematic Universe - schlüpfen. Mark Wahlberg dagegen verkörpert demnach nicht mehr den Protagonisten der Reihe, sondern dessen Freund und Mentor Victor "Sully" Sullivan, welchem Richard McGonagle in den Spielen seine Stimme lieh. In der deutschen Version wird Sully dagegen von Richard van Weyden gesprochen.

Bisher ist relativ wenig über den Film bekannt. In den Vergangenheit wechselte das Filmpersonal - vor allem die Regisseure - mit ziemlicher Regelmäßigkeit. Auch Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane) war dabei im Gespräch. Am Drehbuch sollen Art Marcum, Matt Holloway und Rafe Judkins schreiben. Anfang des Jahres gab Sony als Veröffentlichungsdatum den 18. Dezember 2020 bekannt.