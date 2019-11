Gaming-Liebe | Über 1 Jahr Arbeit für beeindruckenden Metroid-Patch

Manche Fans sind echte Künstler: Eine Metroid-Liebhaberin hat über ein Jahr in die Herstellung eines Retro-Patches gesteckt. Und das Ergebnis ist sehr beeindruckend.

So sieht das Menü von Super Metroid auf dem SNES aus. Vergleicht es mal mit dem Patch.

Die Fan-Liebe von Gamern kennt kaum kreative Grenzen. Das beweist wieder einmal das Werk von Reddit-Userin BioticBelle. Diese hat nach eigenen Aussagen mehr als ein Jahr Arbeit in die Herstellung eines Metroid-Patches im Retro-Stil gesteckt, also in eine Näharbeit. Darauf zu sehen ist Metroid-Heldin Samus Aran, wie man sie in dieser Darstellung aus dem Menü von Super Metroid für das SNES kennt. Und zwar mit allen Details, die dazu gehören, der Energieanzeige, der Minikarte, den Tastenangeben und und und. Hier seht ihr das fertige Kunstwerk:

Der Patch von Metroid. Quelle: Reddit, BioticBelle.

Wie BioticBelle schreibt handelt es sich um eine Kreuzsticharbeit. SNES-Spiele seien eine Goldgrube für solche Näharbeiten, da die Muster der Pixel-Screenshots sich bei dieser Handwerksform perfekt auf den Stoff übertragen lassen. Und zwar so gut, dass nicht wenige der User im Thread im ersten Moment glaubten, einen Screenshot zu sehen.

Viele Fans würden sich bestimmt über käuflich erwerblichen Merch dieser Art freuen. BioticBelle hat dieses Werk aber nicht für den Verkauf fertiggestellt. Ursprünglich sollte es ihr Freund bekommen, doch das Paar trennte sich, bevor sie es ihm übergeben konnte. Und so freut sich nun ein Mitarbeiter von ihr über den gelungenen Patch.

Testet euer Pixelwissen!

Habt ihr auf den ersten Blick erkannt, dass es sich um eine Näharbeit handelt oder das Bild auch für einen Screenshot gehalten? Habt ihr vielleicht sogar selbst ähnliche Kunstwerke erstellt, um eure Gaming-Liebe zum Ausdruck zu bringen?