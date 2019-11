Körperkunst | Fallout-Fan im Rollstuhl lässt sich besonderes Tattoo stechen

Ein Fallout-Fan hat sich ein ganz besonderes Tattoo stechen lassen: Der Rollstuhlfahrer wählte einen Vault Boy mit schwer verletzten Beinen als Motiv — und das Internet ist begeistert.

Über 75.000 Upvotes und rund 1.000 überwiegend begeisterte Kommentare innerhalb nur eines Tages — Das ist die eindrucksvolle Reaktion der Reddit-Community, die der User some__guy__ für ein Posting erntete, das sein neues Unterarm-Tattoo zeigt: Das Motiv ist der berühmte Vault Boy aus dem Fallout-Universum, der durch gestrichelte Linien an den Beinen als schwer verletzt gekennzeichnet ist. Für den User some__guy__ ist das eine humoristische Anspielung auf seine eigene Querschnittslähmung, die ihm vor Jahren die Fähigkeit genommen hat, seine Beine zu benutzen.

Fun Fact für euren nächsten Smalltalk: Der Vault Boy wird oft fälschlicherweise als Pipboy bezeichent — aber das bringen selbst einige versierte Fallout-Spiele durcheinander.

"Du hast echt Humor!"

In den Kommentaren unter seinem Posting erzählt some__guy__, dass er selbst den Screenshot in Fallout 4 gemacht hat, um seinem Tätowierer eine Vorlage in die Hände drücken zu können.

Einige Reddit-User nutzen die Gelegenheit, some__guy__ nicht nur zu seinem Tattoo zu gratulieren, sondern auch nach seiner Geschichte zu fragen und ob er sich beispielsweise noch daran erinnern kann, wie es ist, seine Beine zu benutzen: “Irgendwie schon, in meinen Träumen, ist schwer zu erklären. Ich erinnere mich nicht daran, wie es ist, zu laufen. Schuld daran war ein Blutgerinsel in meinem Rückenmark.”

Die fantasievolle Endzeitwelt des Fallout-Universums diente unzähligen Menschen bereits als Inspiration für Tattoos und andere Körperkunst. Unter dem Hashtag #fallout oder #fallouttattoos könnt ihr einige dieser Motive auf Instagram entdecken — und euch dort vielleicht sogar für ein eigenes Tattoo inspirieren lassen.