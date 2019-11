Human Head Studios, das Studio hinter Spielen wie Rune 2 oder Brink, schließt seine Pforten. Allerdings gibt es bereits Pläne, wie es danach weitergeht. Und da kommt Bethesda ins Spiel.

Rune 2 ist das wohl letzte Spiel des amerikanischen Entwicklers.

Alle Infos zu Human Head Studios

• Gründung: Oktober 1997

• Sitz: Madison, Wisconsin

• Bekannte Spiele: Prey, Rune, The Quiet Man

Das kommt jetzt

Das Studio hinter Spielen wie Prey oder The Quiet Man, schließt seine Pforten, aber das muss nicht unbedingt das Ende von Human Head Studios bedeuten. In einer Pressemitteilung erklärte Bethesda, ein neues Entwicklerstudio namens Roundhouse Studios zu eröffnen. Dieses setzt sich zu großen Teilen aus dem Team von Human Head Studios zusammen. Erste Arbeiten an einem unangekündigten Bethesda-Projekt haben bereits begonnen.

Chris Rhinehart, Creative Director von Roundhouse Studios, meldet sich ebenfalls zu Wort:

"Leider mussten wir das Unternehmen und die Türen von Human Head Studios schließen, was aufgrund der Leidenschaft und Kreativität des Teams besonders niederschmetternd war. Wir baten unsere Freunde von Bethesda um Hilfe, und sie erkannten genau diese Leidenschaft und Kreativität in unserem Team. Mit der Entstehung von Roundhouse Studios bot Bethesda jedem Angestellten von Human Head eine Stelle an. Wir freuen uns, dass das Team zusammenbleibt und wir die Arbeit, die wir lieben, fortführen können – als Teil eines Unternehmens, das wir bereits kennen und bewundern.“

Bereits in der Vergangenheit arbeitete Human Head Studios mit Bethesda zusammen, um Spiele wie Brink zu realisieren.

Letzten Monat stieß ebenfalls der kanadische Entwickler Alpha Dog Games zu Bethesda. Zu den Plänen für die beiden Studios hat Bethesda noch nichts verraten.

Neue Publisher eröffnen durchaus auch neue Möglichkeiten. Brink war seinerzeit ein gutes Spiel, dem leider kein großes Interesse zuteil wurde. Da Human Head Studios bereits an RPGs, Shootern und Action-Adventures arbeitete, lässt sich derzeit noch kein spezielles Genre vorausahnen.