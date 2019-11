Live aus London, hieß es heute seitens Microsoft. Auf der Xbox-Messe X019 hat der US-Konzern einige Neuankündigungen vorgenommen. Eines der Highlights: Age of Empires 4 inklusive ersten Spielszenen.

Das nächste Age of Empires kommt von Entwickler Relic Games und versetzt euch ins Mittelalter.

Age of Empires 4

• Genre: Strategie

• Plattformen: PC,

• Veröffentlichung: Voraussichtlich 2020

Vor über zwei Jahren hat Microsoft die Rückkehr von Age of Empires ins Rampenlicht gestellt und ist danach sehr still geworden. Auf der X019 hat sich das jetzt geändert: Relic Games hat erste Spielszenen aus Age of Empires 4 präsentiert und das Szenario bestätigt. Es geht, wie einst bei Age of Empires 2, wieder in das Mittelalter:

Age of Empires 4 | Erste Spielszenen aus dem Mittelalter

Einen Veröffentlichungstermin gibt es allerdings noch nicht. Das gezeigte Material stammt laut den Entwicklern aus einer Pre-Alpha, die noch sehr unfertig ist.

Grounded

The Outer Worlds ist erst seit wenigen Wochen veröffentlicht, da hat Obsidian bereits die nächste Marke angekündigt. Unter dem Banner von Microsoft arbeitet das erfahrene Studio an Grounded, einem Survival-Spiel. Das Besondere: Ihr seid so klein, dass selbst Ameisen, Marienkäfer und Spinnen verdammt riesig wirken.

Grounded | Überleben in einer Welt voller Insekten

Grounded soll im Frühjahr 2020 für PC und Xbox One erscheinen, wenn auch zu Beginn ersteinmal als "Early Access"-Version.

Everwild

Die Entwickler von Sea of Thieves haben ebenfalls mit Everwild ein neues Eisen im Feuer. Darin erwartet euch anscheinend eine farbenfrohe, offene Spielwelt, die jedoch auch so manche Gefahr birgt:

Everwild | Die neue Fantasy-Marke von Rare

Weitere Informationen sind noch nicht bekannt, ebenso wenig wie ein Veröffentlichungstermin. Laut Rare befindet sich das Spiel noch in einer frühen Entwicklungsphase.

Sea of Thieves

Apropos Sea of Thieves: Zum Piratenabenteuer hat Rare mit The Seabound Soul die nächste, kostenlose Inhaltserweiterung vorgestellt. Darin gibt es unter anderem ein neues Story-Kapitel:

Sea of Thieves | Neues Update The Seabound Soul

Tell Me Why

Eine überraschende Ankündigung gab es derweil von Dontnod, den Machern von Life is Strange und Vampyr. Zusammen mit Microsoft arbeitet der französische Entwickler an dem dreiteiligen Episoden-Spiel Tell Me Why, dessen Geschichte sich um die Zwillinge Tyler und Alyson dreht. In einer Kleinstadt in Alaska machen sich beide auf dem Weg, Erinnerungen an eine durchaus schwierige Kindheit aufzuarbeiten.

Tell Me Why | Neues Thriller-Adventure von Dontnod

Dontnod ist besonders für charaktergetriebene Geschichten bekannt, weshalb auch bei Tell Me Why darauf besonderen Wert gelegt wird. Im Laufe des Spiels werdet ihr beide Geschwister spielen, die jeweils ganz unterschiedliche Erinnerungen an die gemeinsame Vergangenheit haben.

Neben Microsoft und Dontnod ist außerdem die LGBTQ-Organisation GLAAD involviert, die Dontnod bei der Umsetzung von Tylers Transgender-Identität und seinem mehrdimensionalen Charakter geholfen haben. Er ist damit, so Dontnod weiter, der erste, spielbare Videoheld eines großen Studios, der transsexuell ist.

Alle drei Kapitel von Tell Me Why sollen voraussichtlich im Sommer 2020 für PC und Xbox One erscheinen.

Bleeding Edge

Auf der E3 2019 hat Entwickler Ninja Theory erstmals das Multiplayer-Spiel Bleeding Edge vorgestellt. Im Rahmen der X019 folgt nun der Veröffentlichungstermin der chaotischen Nahkampf-Action: Am 24. März erscheint das Spiel für PC und Xbox One.

Bleeding Edge | Charaktertrailer mit Release-Termin

Halo: The Master Chief Collection

Das letzte Puzzle-Stück für die Halo - The Master Chief Collection ist auf dem Weg. Am 3. Dezember erscheint Halo: Reach für die Ego-Shooter-Sammlung und vollendet sie damit. Zudem erscheint am selben Tag erstmals Halo: Reach auch für den PC.

Halo - The Master Chief Collection| Veröffentlichung von Halo Reach

Microsoft Flight Simulator

Einen Veröffentlichungstermin hat Microsoft für den neuen Microsoft Flight Simulator noch nicht parat, dafür aber ein neues Video. Einmal mehr steht dabei die beeindruckende Grafik im Fokus:

Microsoft Flight Simulator | Neue Spielszenen von der X019

Wasteland 3

Zum kommenden Rollenspiel Wasteland 3 gibt es ebenfalls Neuigkeiten. Das postapokalyptische Abenteuer erscheint voraussichtlich am 19. Mai, wie der jüngste Story-Trailer verrät:

Wasteland 3 | Story-Trailer mit Veröffentlichungstermin

Xbox Game Pass

Microsofts Abo-Dienst Xbox Game Pass darf bei einem solchen Event nicht fehlen. Der Dienst, den es sowohl für PC als auch für XBox One gibt, wird demnächst mit weiteren Spielen aufgefüllt. Unter anderem mit einer großen Palette an "Final Fantasy"-Spielen:

Doch nicht nur JRPG-Fans kommen im Xbox Game Pass auf ihre Kosten:

All diese Spiele werden in den nächsten Wochen und Monaten zum Xbox Game Pass hinzugefügt.

Zudem hat Microsoft bestätigt, dass auch 2020 der Abo-Dienst regelmäßig um neue Spiele erweitert werden soll. Project xCloud, Microsofts angekündigter Streaming-Dienst, wird ebenso ab dem kommenden Jahr Teil des Passes.

Auch ohne Infos zur Xbox Scarlett hat Microsoft für eine Hausmesse durchaus Highlights parat gehabt: Auf welches neuangekündigte Spiel freut ihr euch denn am meisten? Verratet uns doch eure Meinung zur X019 in den Kommentaren!