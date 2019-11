Auf der X019, einer Spielemesse speziell für Xbox und PC, hat Dontnod, der Entwickler von Life is Strange, ein neues Spiel namens Tell Me Why angekündigt. Kann das Spiel auf ähnliche Weise begeistern wir die anderen Werke des Studios, oder kommen Adventures langsam aus der Mode?

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Adventure

• Plattformen: Xbox One, PC

• Release: Sommer 2020, in drei Episoden



Das kommt jetzt

Auf der Xbox-Messe XO19 sind einige neue Spiele vorgestellt worden. Unter anderem hat auch Dotnod sein neues Adventure Tell Me Why vorgestellt. Wie Rock Paper Shotgun berichtet und auch aus dem Trailer hervorgeht, geht es dabei um Zwillinge, die gemeinsam versuchen, sich an dunkle Geheimnisse aus ihrer Kindheit zu erinnern. Das Problem dabei: Die Geschwister Tyler und Alyson haben unterschiedliche Erinnerungen an die Ereignisse.

Trailer | Tell Me Why - Das neue Abenteuer von Dontnod

Erneut ist der Nordwesten der USA der Schauplatz des Geschehens des neuen Dontnod-Abenteuers, genauer gesagt: In einer kleinen Stadt im Bundesstaat Alaska. Die Kernmechanik des Spiels ist dabei die ganz besondere Verbindung zwischen Tyler und Alyson. Um einen Weg durch die Geschichte zu finden, müsst ihr als Spieler entscheiden, welche der verschiedenen Erinnerungen die "richtige" ist. Eure Entscheidungen führen letzten Endes dazu, wie sich die Beziehung der Zwillinge entwickelt und sich auf ihre Zukunft auswirkt.

Sowohl Tyler als auch Alyson werden spielbar sein. Entwickler Dontnod gibt an, mit der LGBTQ-Interessensgruppe GLAAD zusammengearbeitet zu haben, um Tyler als transsexuellen Charakter authentisch darzustellen und als multidimensionalen Charakter zu präsentieren.

Tell Me Why soll ab Sommer 2020 in drei Episoden erscheinen. Der Trailer scheint zu verraten, dass direkt alle Episoden verfügbar sein werden. Mehr Informationen findet ihr dazu auf der offiziellen Spieleseite.

Für Freunde der gefühlvollen Erzählkunst, wie sie Dontnod bereits in der "Life is Strange"-Reihe angewendet hat, ist Tell Me Why sicher einen Blick wert. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, wenn wir mehr über das Abenteuer in Erfahrung bringen.