Star Wars ist in Hinblick auf Merchandise so erfolgreich wie kaum eine andere Marke. Das hat auch Epic Games entdeckt und bietet Fortnite-Spielern nun zeitlich begrenzt einen Stormtrooper-Skin an.

So sieht der Fortnite-Skin zu Star Wars aus.

Das kommt jetzt

Star Wars hat aktuell eine richtige Hochphase: Heute erschien Star Wars Jedi: Fallen Order, ein von der Fachpresse gelobtes Soloabenteuer für alle Serienfans und mit Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers kommt im kommenden Monat der Film in die Kinos, welcher die Skywalker-Saga abschließen soll.

Grund zu feiern, nicht nur für die Franchise selbst. Das dachte sich auch offensichtlich Epic Games und ermöglicht nun bis zum 17. November um 19 Uhr allen Spielern einen Stormtrooper-Skin zu erwerben. Kostenpunkt: 1.500 V-Bucks (etwa 15 Euro). Käufer von Star Wars Jedi: Fallen Order kommen jedoch wesentlich günstiger dabei weg, denn diese können sich besagten Skin völlig kostenlos sichern!

Was für ein Spielertyp seid ihr? Wir verraten es euch!

Ob es nach Ablauf der Frist noch einmal eine Möglichkeit geben wird den Stormtrooper-Skin zu ergattern, verriet Epic Games noch nicht. Sofern ihr also als imperialer Soldat durch die "Battle Royale"-Arena patrouillieren wollt, solltet ihr euch den Skin also nicht entgehen lassen.