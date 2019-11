Planet Zoo | Safari-Zone aus Pokémon nachgebaut - mit Download-Link

Planet Zoo ist nun seit mehr als einer Woche verfügbar und fleißige Spieler haben es sich nicht nehmen lassen, allerhand Zoo-Kreationen anzufertigen und zu veröffentlichen. Ein Fan hat nun einen ganz bekannten Abschnitt aus Pokémon in der Simulation erschaffen, und der könnte passender nicht sein.

Eine detailgetreue Nachbildung der Safari-Zone – die ihr euch sogar herunterladen könnt.

Ein Pokémon-Zoo in Planet Zoo? Eine ziemlich tolle Idee. Das dachte sich auch ein User auf Reddit und hat dabei kürzlich ein Bild seiner Nachbildung der bekannten Safari-Zone aus Pokémon geteilt und dafür ordentlich Begeisterung geerntet.

Obendrein ist es dank dem Steam Workshop möglich, solche Kreationen, welche sich im Spiel Baupläne nennen, öffentlich mit der Community zu teilen und sie gleichzeitig zum Download anzubieten. Somit kann jeder in den Genuss kommen, diese Safari-Zone sein Eigen zu nennen und einen Pokémon-Zoo zu managen.

Der Steam Workshop hat in der Community von Planet Zoo bisher viel Anklang gefunden. Das Spiel bietet vielfältige Möglichkeiten, eigene Kreationen zu erstellen und für Spieler, denen die nötige Kreativität oder gar Zeit fehlt, sind solche Baupläne ein wahrer Segen.

Auch Frontier selbst, die Entwickler hinter dem beliebten Zoo-Simulator, haben erst kürzlich mit Hilfe eines Contests einen fleißigen Gehege-Architekten gekrönt und dies auch auf Twitter verkündet:

We're kicking off our first #WorkshopWednesday with the winner of our Animal Architecture competition: the Monkey Temple by Floss! You can download this from the Steam Workshop and add this to your Zoo! https://t.co/QRXJC4ej3L pic.twitter.com/S2X0Jmq9FO