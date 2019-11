Der One Punch Man nimmt Kurs auf die Veröffentlichung: One Punch Man - A Hero Nobody Knows erhält in einem neuen Video einen konkreten Termin.

Vom Manga und Anime zum Videospiel: Der One Punch Man ist unterwegs.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Prügelspiel

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One

• Veröffentlichung: 28. Februar 2020

Das kommt jetzt

Bandai Namco ist für zahlreiche Anime-Versoftungen bekannt und widmet sich demnächst zusammen mit Spike-Chunsoft dem One Punch Man. In einem neuen Video haben die beiden Firmen nun den Veröffentlichungstermin von One Punch Man - A Hero Nobody Knows bekanntgegeben.

Wenn alles gut geht, dann erscheint die Umsetzung zur Anime- und Mangavorlage voraussichtlich am 28. Februar 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

One Punch Man - A Hero Nobody Knows: Im Februar geht es los

Vorbesteller des "3 gegen 3"-Prügelspiels erhalten einen früheren Zugang zur Traumversion von Saitama, einen exklusiven Avatar (Saitama-Maske) und zwei exklusive Outfits für Saitama (Trikot und schwarzer Anzug).

Zusätzlich zur Traumversion von Saitama hat Bandai Namco außerdem drei weitere Charaktere bestätigt. Dabei handelt es sich um Metal Knight (S-Klasse-Held), Stinger (A-Klasse-Held) und Melzargard, ein besonders mächtiges Alien.