Borderlands 3 | Kommende Erweiterung bringt offenbar Jack zurück

In Borderlands 3 wird es bald wieder handsome: Entwickler Gearbox teasert für die erste, große DLC-Erweiterung die Rückkehr von Handsome Jack an.

Bald könnte es in Borderlands 3 wieder um Handsome Jack gehen.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Action-Rollenspiel

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One

• Veröffentlichung: 13. September 2019

• Weitere Artikel: Borderlands 3 |Ernüchternd ähnlich, erfreulich vertraut - die Loot-Shooter-Referenz

Borderlands 3 hat im September einen mehr als erfolgreichen Verkaufsstart hingelegt und schon einige Updates hinter sich gebracht. Nun widmet sich Entwickler Gearbox der nahen Zukunft, genauer gesagt dem ersten großen DLC. In diesem gibt es offenbar eine Rückkehr mit einem alten Bekannten.

Via Twitter hat Gearbox die Enthüllung des DLCs für den kommenden Mittwoch, den 20. November, geplant. Ein erster Teaser verrät, dass Handsome Jack, der Antagonist von Borderlands 2, eine vermeintliche größere Rolle spielen wird.

"Ready to bring down the house, sugar?" Tune in for the reveal of #Borderlands3's first campaign DLC Wednesday, November 20 at 8am PT



Learn more: https://t.co/Zu8nwBJgYy pic.twitter.com/WDXEl5Thtj