Überraschung seitens Entwickler Grinding Gear Games: Im Rahmen der Hausmesse Exilecon hat das Unternehmen Path of Exile 2 angekündigt. Außerdem steht das große Update 3.9 kurz vor der Veröffentlichung.

Path of Exile 2 fängt düster an - mit der Erhängung zahlreicher Charaktere.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Action-Rollenspiel

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One

• Veröffentlichung: 4. Quartal 2020

Das kommt jetzt

Kaum hat Blizzard über die Zukunft von Diablo gesprochen, legt auch Grinding Gear Games für Path of Exile nach. Bei der Hausmesse Exilecon hat der Entwickler kurzerhand Path of Exile 2 angekündigt, welches zuvor als Update 4.0 gehandelt wurde. Einen ganz klassischen Nachfolger sollten Fans nicht erwarten.

Path of Exile 2 wird in erster Linie neben grafischen und spielerischen Verbesserungen und Veränderungen eine neue Kampagne beinhalten, die sieben Akte umfassen wird. Damit jedoch nicht genug: Path of Exile 2 wird mit dem originalen Path of Exile kompatibel sein, um die Spieler-Community nicht aufzuspalten. Aus diesem Grund sind im Nachfolger sämtliche Erweiterungen der letzten sechs Jahre enthalten, die schlussendlich allesamt zum geteilten Endgame im Atlas zusammenlaufen.

Path of Exile 2 | Ankündigung mit neuer Kampagne

Einen taggenauen Erscheinungstermin für Path of Exile 2 gibt es noch nicht. Wenn alles gut geht, könnte es voraussichtlich im vierten Quartal 2020 soweit sein. Zudem wird Path of Exile 2 ebenfalls auf das "Free 2 Play"-Finanzierungsmodell setzen.

Ankündigung von Update 3.9

Neben dem Nachfolger hat Grinding Gear Games außerdem das Update 3.9 alias Conquerors of the Atlas für Path of Exile angekündigt. Bei der wie üblich kostenlosen Inhaltserweiterung steht dieses Mal das Endgame im Fokus, welches um fünf neue Bosse, neue Mechaniken für den Atlas und vieles mehr erweitert wird.

Path of Exile | Update Conquerors of the Atlas vorgestellt

Path of Exile: Conquerors of the Atlas erscheint am 13. Dezember.

Mobile-Version in Zukunft

Zu guter Letzt gehen die Entwickler auch auf iPhone und Android in die Konkurrenz zu Blizzard und Diablo Immortal. Das Team hat eine erste Version von Path of Exile: Mobile präsentiert:

Path of Exile: Mobile | Ankündigung mit ersten Spielszenen

Einen Veröffentlichungstermin für Path of Exile: Mobile gibt es zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht.

Die Zukunft von Grinding Gear Games und Path of Exile ist breit aufgestellt. Da dürfte selbst Blizzard den einen oder anderen Blick wagen, um die Konkurrenz aus Neuseeland nicht gänzlich aus den Augen zu verlieren. Bis zur Veröffentlichung dauert es aber noch eine Weile.