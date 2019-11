Releases | Gundam, Blacksad, A Fisherman's Tale und noch mehr

Vollbremsung zum Monatsende: Nach vielen aufregenden Wochen wird es ab sofort eine ganze Ecke ruhiger. Das Spielejahr neigt sich dem Ende zu, aber noch hat der eine oder andere Hersteller ein Wörtchen mitzureden.

A Fisherman's Tale | 27. November

Oculus Quest

Für PlayStation VR, HTC Vive, Oculus Rift und Windows Mixed Reality ist A Fisherman's Tale schon seit Anfang des Jahres erhältlich. Jetzt folgt noch der Release für die Oculus Quest und versetzt euch abermals in eine surreale Welt, in der die physikalischen Gesetze nicht ganz getreu wiedergegeben werden. Um daraus zu entkommen, gilt es verschiedene kreative Rätsel zu lösen.

Trailer | Physikalische Gesetze haben in der Welt von A Fisherman's Tale keinen Platz:

Auf eine gewisse Art und Weise ist A Fisherman's Tale sogar ein Koop-Spiel, denn immer wieder müsst ihr mit Iterationen eures eigenen Charakters zusammenarbeiten. Ein spannendes Konzept, welches unter anderem beim Münchner Filmfest bereits Preise gewinnen konnte.

Blacksad: Under the Skin | 28. November

Switch

Auf Basis des Comics von Juan Díaz Canales und Juanjo Guarnido schafft es Blacksad nun auf die Videospielleinwand. Im New York der 50er Jahre schlüpft ihr in die Rolle des charismatischen Detektivs John Blacksad, der einen kniffligen Fall aufklären muss. Joe Dunn, Besitzer eines Boxclubs, wird tot aufgefunden, während der aufstrebende Boxer Bobby Yale unter mysteriösen Umständen verschwindet. Zum Glück verfügt Blacksad über Katzensinne, um den Fall so schnell wie möglich aufzuklären.

Ein ungewöhnliches, aber spannendes Adventure mit Detektiv John Blacksad:

Die Umsetzung der Comicvorlage ist bereits vor einigen Tagen für PC, PlayStation 4 und Xbox One erschienen. Mit kurzer Verzögerung erfolgt nun auch der Release für die Nintendo Switch.

SD Gundam G Generation Cross Rays | 28. November

PC

In SD Gundam G Generation Cross Rays treffen gleich mehrere Generationen der Gundam-Reihe aufeinander. Das Taktik-Rollenspiel bietet Mobile-Suits und Charaktere aus Mobile Suit Gundam Wing, Mobile Suit Gundam SEED, Mobile Suit Gundam 00 und Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphans und einigen weiteren Ablegern. Insgesamt stehen über 30 Units bereit, aus denen Fans ihr eigenes Wunschteam zusammenstellen können, um sich auf dem Schlachtfeld zu beweisen.

SD Gundam G Generation Cross Rays | Vier Generationen Gundam treffen hier aufeinander:

Allerdings erfolgt der Release von SD Gundam G Generation Cross Rays in Europa nur auf dem PC via Steam. In Japan und Südostasien hingegen gibt es eine Umsetzung für die PlayStation 4 und Nintendo Switch. Konsolenspieler müssen also für den aktuellen Serienteil im Zweifelsfall einen Import anstreben.

Where The Water Tastes Like Wine | 29. November

PS4 / Xbox One / Switch

Im Februar 2018 ist Where The Water Tastes Like Wine bereits für den PC erschienen. Bald zwei Jahre später gibt es nun den Release für die drei aktuellen Konsolen. Das Adventure ist ein Spiel über die amerikanische Folklore und stellt vor allem das Weitergeben von Geschichten in den Mittelpunkt, während ihr als Spieler durch das USA der 1930er Jahre reist.

Trailer: Where the Water tastes like Wine | Die USA der 1930er Jahre waren nicht einfach:

Im Laufe der Handlung, die von einer Vielzahl von englisch vertonten Charakteren untermalt wird, erfahrt ihr immer mehr Geschichten von Personen der gesamten Gesellschaftsbreite. Dadurch erweitert ihr eure eigene Sammlung an Geschichten und gebt sie in neuer Form weiter, wodurch wiederum neue Interaktionen in der Spielwelt freigeschaltet werden. Nur wenn ihr die passenden Geschichten den jeweiligen Personen erzählt, vertrauen diese euch und erzählen von ihren tiefen Geheimnissen.

Ein erzählerisch starkes Adventure, ein wenig Denkarbeit für die grauen Zellen, ein taktisches Gundam-Rollenspiel oder ein sehr ungewöhnlicher Thriller: Die Qual der Wahl liegt in dieser Woche erneut ganz bei euch. Für welches Abenteuer entscheidet ihr euch?