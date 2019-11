Days Gone war der erste große PS4-Hit in diesem Jahr. Trotz der eher gemischten Kritiken konnte sich das Spiel gut verkaufen. Nun gibt es erste Hinweise auf eine Fortsetzung.

In Days Gone begibt sich Deacon St. John auf eine lange, beschwerliche Reise.

Das kommt jetzt

Days Gone brachte wenig frischen Wind auf die PlayStation 4. Zu generisch waren die "Open World"-Aufgaben, die Geschichte zündete nicht so wie sich das viele Spieler aufgrund der vorangegangenen Trailer erhofften, und an technischen Macken litt das Spiel zum Release auch. Nichtsdestotrotz hat Days Gone auch einige Stärken und diese sorgten dafür, dass es sich den Publikumspreis "Golden Joystick" in der Kategorie "Best Storytelling" und "Best PlayStation Game of the Year" sichern konnte.

Da das "Open World"-Spiel schnell großen Anklang fand und bis dato das meistverkaufte PS4-Spiel dieses Jahres ist (noch vor Death Stranding), war es nur eine Frage der Zeit, bis ein möglicher Nachfolger im Gespräch ins Gespräch kommen würde.

"Oh ja, das ist auf jeden Fall eine unserer Leidenschaften, und so etwas wollten wir schon immer mal machen. Wir wollen dieser Welt noch mehr Leben einhauchen und viele, viele verschiedene Möglichkeiten ausprobieren. Wer weiß, wir werden sehen."

Dies gibt Technical Director Christopher Reese in einem Interview mit GamesRadar über eine mögliche Fortsetzung im "Days Gone"-Universum zu Protokoll. Ob die Arbeiten bereits begonnen haben, sich das Team derweil um einen DLC bemüht oder ganz andere Pläne im Raum stehen, ließ Reese offen.

Wir verraten euch, welches Spiel ihr als nächstes kaufen solltet

Durch das offene Ende wäre für eine Weiterführung der Geschichte gesorgt, und nachdem Days Gone zahlreiche zusätzliche Inhalte erhalten hat, wäre nun die Zeit gekommen, sich langsam einem neuen Projekt zu widmen. Vielleicht Days Gone 2. Wir werden euch auf dem Laufenden halten.