2K | Sämtliche "Social Media"-Accounts gehackt

Publisher 2K hatte in letzter Zeit mit viel negativer Kritik bezüglich des jüngst veröffentlichten NBA 2K20 zu kämpfen. Zu allem Überfluss mussten die Publisher jetzt auch noch einen Hacker-Angriff auf fast alle ihre “Social Media“-Accounts hinnehmen und dabei unerfreuliche Aussagen lesen.

Nicht alle Postings der Hacker waren scheinbar so harmlos wie diese.

Die offiziellen "Social Media"-Accounts von 2K wurden am Freitag Opfer eines Hacker-Angriffs, bei dem die Hacker provozierende oder auch nicht angemessene Aussagen öffentlich posteten.

Wie Kotaku berichtet, waren die Accounts auf Twitter und Facebook betroffen. Auch die Accounts von Mitarbeitern bei 2K oder zum Beispiel der offizielle Borderlands-Account waren unter der Kontrolle von Hackern und wiesen allesamt ähnliche Postings auf.

Unter den geposteten Beiträgen befanden sich auch rassistische Äußerungen und weniger witzig anmutende Kommentare. Gehackte "Social Media"-Accounts sind keine Seltenheit, allerdings ist so eine weitreichende Übernahme fast aller Accounts schon außergewöhnlich.

Mittlerweile hat 2K wieder die Kontrolle über seine Accounts zurückerlangt, zunächst war es aber nur mithilfe des offiziellen Kanals von Sid Meier’s Civilization möglich, die User über den Hacker-Angriff zu informieren:

We are aware that social media accounts across the 2K label have been compromised and offensive material is being posted that does not reflect the values of 2K or our partners. We are actively working to fix this as soon as possible.