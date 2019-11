CoD: Modern Warfare | Umfangreiche Infos zum "Battle Royale"-Modus geleakt

Nach ersten Hinweisen gibt es nun weitere, sehr umfangreiche Informationen zum möglichen "Battle Royale"-Modus von Call of Duty: Modern Warfare, die von einem Dataminer ans Tageslicht gebracht wurden.

Umfrangreiche Informationen zu einem 'Battle Royale'-Modus geleakt.

Was wir bisher wussten

Erst kürzlich sorgte ein Dataminer für erste Hinweise zu einem möglichen "Battle Royale"-Modus in Call of Duty: Modern Warfare. Die Kürzel "br" in mehreren Spieldateien wiesen daraufhin, dass der Multiplayer-Shooter bald um einen solchen neuen Spielmodus erweitert werden könnte.

Jetzt hat ein weiterer Dataminer noch tiefer in den Spieldateien herumgewühlt und zahlreiche neue Informationen ausgegraben. Dass Call of Duty: Modern Warfare bald weit mehr als 64 Spieler gegeneinander in den Kampf ziehen lässt, scheint nun äußerst wahrscheinlich.

Was neu ist

Der Reddit-Nutzer Senescallo hat die Spieldateien nach weiteren Hinweisen zu einem "Battle Royale"-Modus in Call of Duty: Modern Warfare durchforstet und neue, umfangreiche Details mit der Öffentlichkeit geteilt. Schenkt man seinen Funden Glauben, werden folgende Maps in der "Battle Royale"-Spielwelt vertreten sein:

Airfield

Boneyard

Dam

Downtown

Gulag

Hospital

Layover

Lumber

Overgrown

Port

Quarry

Storage Town

Supercenter

Trainyard

TV Station

Wie bei "Battle Royale"-Spielen üblich, soll es das Ziel der Spieler sein, alle Kontrahenten auszuschalten, um den Sieg davonzutragen. Jedoch werde es auch Missionen geben, die beim Fund eines Tablets aktiviert werden können. Diese Missionstypen sollen vertreten sein:

Tracked

Timed Run

Assassination: Schaltet einen bestimmten Spieler aus

Scavenger Hunt: Sammelt Scavenger-Kisten

Domination: Nehmt einen bestimmten Punkt ein

Random: Absolviert eine Zufallsmission

Nach Angaben des Dataminers werdet ihr den Spielmodus nicht ausschließlich alleine spielen müssen. Ihr sollt außerdem sowohl im Duo (zwei Spieler) als auch im Squad (vier Spieler) auf das Schlachtfeld ziehen können. Wie groß euer Team aber auch ist, was die Missionen betrifft, könne immer nur eine Aufgabe gleichzeitig aktiv sein. Zudem werde es, ähnlich wie bei Apex Legends, einen "Jump Master" geben, der den Ort des Absprungs auf der Karte festlegt.

Stirbt ein Team-Mitglied, könne es außerdem durch einen Respawn-Token wiederbelebt werden. Jedoch nicht ohne Weiteres: Der getötete Spieler müsse vor seiner Wiederauferstehung in einem Duell gegen einen anderen toten Spieler auf der Karte "Gulag" antreten und sich behaupten. Nur der Gewinner des Kampfes soll schließlich wieder am "Battle Royale"-Match teilnehmen können.

Die auf der Karte zu findenden Ausrüstungsgegenstände seien außerdem in Seltenheitsstufen unterteilt, die sich anhand der folgenden Farben unterscheiden lassen: Weiß, Grün, Blau, Lila und Gold. Außerdem werde es Helme und Schutzwesten geben, deren Schutzfaktor in drei Stufen gegliedert werde.

Zu guter Letzt stellt sich natürlich die Frage, wie viele Spieler denn im "Battle Royale"-Modus aufeinander treffen werden. Auch dazu hat der Dataminer eine Zahl ausgegraben. Demzufolge sollen satte 200 Spieler in einem "Battle Royale"-Match um ihr virtuelles Leben kämpfen können.

Bedenkt jedoch, dass es sich hierbei ausschließlich um einen Leak handelt. Ob es tatsächlich einen "Battle Royale"-Modus mit genau diesen Features geben wird, bleibt solange ungewiss, bis Publisher Activision oder Entwickler Infinity Ward ein offizielles Statement abgibt oder eine Ankündigung vornimmt.

Was haltet ihr von den neuen Infos zum möglichen "Battle Royale"-Modus von Call of Duty: Modern Warfare? Würdet ihr euch auf einen solchen Modus freuen oder seid ihr generell schwer für Battle Royale zu begeistern? Teilt uns eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren mit!