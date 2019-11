Star Wars Jedi: Fallen Order | Fan zeigt selbstgebauten Lichtschwert-Controller im Einsatz

Star Wars Jedi: Fallen Order ist bisher ein echter Erfolg und beweist damit, dass Fans auf ein vernünftiges Singleplayer-Spiel im "Star Wars"-Universum gewartet haben. Ein Spieler hat dieser Freude nun auch Ausdruck verliehen: In Form von beeindruckenden, selbstgebauten Jedi-Controllern.

Ein voll funktionsfähiges Lichtschwert - damit sind coole Kämpfe garantiert.

Star Wars Jedi: Fallen Order ist in aller Munde und ist seit langem ein “Star Wars“-Game von EA, dass Spieler in vollen Zügen genießen können, wie auch unser Test zeigt.

Ein Fan hat nun auf Reddit ein Video gepostet, das ihn mit seinem selbstentworfenen Lichtschwert und Macht-Handschuh präsentiert:

Die selbstentwickelten Controller sind bewegungsgesteuert und sorgen so für das perfekte Jedi-Erlebnis. Der Designer gibt an, dass er sehr lange an diesem Projekt gearbeitet hat. Das Lichtschwert ist mit sensibler Technik, wie LEDs, speziellen Knöpfen oder auch Bewegungssensoren ausgestattet. So überträgt der Controller die korrekten Bewegungen ins Spiel und die "Klinge" kann zum Beispiel auch eingefahren werden. Ziemlich cool.

Der Handschuh ist das zweite Projekt des Spielers und verfügt genauso über Messeinheiten und Analogsticks, um Bewegungen korrekt an die Spiel-Software weiterzugeben.

Mit diesem Handschuh kann der Spieler eindrucksvolle Macht-Schübe verteilen.

Der Fan hat sich mittlerweile zur Aufgabe gemacht, Star Wars Jedi: Fallen Order auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad namens Jedi-Großmeister zu spielen, um herauszufinden, was seine eigens entwickelten Controller leisten können – und bisher läuft es mit dem Sieg über den zweiten Boss ziemlich gut. Die Reddit-Community ist aus dem Häuschen und hat nichts als Begeisterung und lobende Worte für diese Controller übrig.

Vielleicht könnte es eine Beteiligung seitens EA geben, damit Spieler rund um den Globus in den Genuss kommen, sich wie ein echter Jedi zu fühlen. Wünschenswert wäre es auf jeden Fall. Wie gefallen auch die bewegungsgesteuerten Jedi-Controller? Erzählt uns davon gerne in den Kommentaren!