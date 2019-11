WoW | Dieses Item war lange Zeit das seltenste im ganzen Spiel

In World of Warcraft töten Spieler dutzende Monster, um dafür mit Erfahrungspunkten und seltenen Items belohnt zu werden. Dabei übertraf ein Objekt damals alle anderen Objekte an Seltenheit - bis Blizzard die Wahrscheinlichkeit anpasste. Der Mythos aber blieb - von der Hose, die absolut nicht so legendär aussieht, wie sie ist.

Die Spellshock Leggins hatten vor ihrer Anpassung eine Drop-Wahrscheinlichkeit von unter einem Prozent.

Die Leggins der Götter

Auf die seltene Hose kam der YouTuber vaulty kürzlich in einem Video zu sprechen. Als sich World of Warcraft noch in der goldenen Vanilla-Phase befand, konnten Spieler, die die Instanz Zul'Farrak besuchten, mit viel Glück in den Besitz der Spellshock Leggins (zu Deutsch: Zauberschock-Gamaschen) kommen - extrem viel Glück, da die Drop-Wahrscheinlichkeit dieses Items 0,00006 Prozent betrug.

Gerüchte besagen, dass die Seltenheit ursprünglich durch einen Bug zustande gekommen ist. Wer das gute Stück gewinnen wollte, musste dafür die Bosse Antu'sul und Häuptling Ukorz Sandscalp töten - und zwar so oft, wie es eben brauchte. Die Hose selbst ist neben ihrer Seltenheit und ihrem "hübschen" Aussehen eher nett.

Sie verleiht dem Besitzer 63 Rüstung, +10 Intelligenz, +9 Ausdauer und hat den Effekt, sobald sie angelegt ist, Schaden und Heilung durch Zauber und magische Effekte um bis 23 zu erhöhen. Lange Zeit kursierte ein Mythos um die Spellshock Leggins, sie wurde in manchen Auktionshäusern sogar für 30.000 Gold versteigert, weshalb viele Spieler nach ihr suchten und Theorien sponnen, wie man sie leichter bekommen könnte.

Im Rahmen eines Updates wurde die Wahrscheinlichkeit der Hose dann angepasst. Auch im neuen World of Warcraft: Classic gehört sie laut vielen Spielern nun zu den Standardobjekten. Trotzdessen wird es immer eine legendäre Hose sein, die nicht in eurem Kleiderschrank fehlen sollte.