Fast jeder Gamer kennt es: Das ikonische Cover von Grand Theft Auto 3. Was viele aber nicht wissen: Ursprünglich sollte die Verpackung ganz anders aussehen. Doch im Zuge der Veränderung nahm Rockstar Games auch gleich inhaltliche Korrekturen am Spiel selbst vor.

Auslöser für die umfangreichen Änderungen in GTA 3 waren die Anschläge vom 11. September 2001. Im Zuge dessen verschob Rockstar das Veröffentlichungsdatum des Spiels zwei Wochen nach hinten, um etwaige Korrekturen vorzunehmen, denn GTA 3 spielt im fiktiven und der amerikanischen Metropole New York City nachempfundenden Liberty City. In einem Thread auf Resetera wurde dazu folgendes YouTube-Video vom Kanal Vadim M gepostet:

Um zu starke Parallelen zum real existierenden Vorbild zu verhindern, änderte man beispielsweise die Farbgebung der Polizeiautos und die Flugrouten von Flugzeugen, so dass diese nicht plötzlich hinter Wolkenkratzern verschwanden. Auch einige Missionen, welche sich um das Thema Terrorismus drehten, wurden aus dem Spiel entfernt. Laut Rockstar sei von diesen Änderungen aber lediglich ein Prozent des Spiels betroffen.

Aber nicht nur im Spiel wurde an einigen Stellschrauben gedreht, auch das Cover-Artwork wurde im selben Atemzug komplett ausgetauscht. 2012 gab Rockstar bekannt, warum man sich für den Schritt entschieden habe, auch die Box des Spiels abzuändern. Vor dem Hintergrund des 11. Septembers sei die vorherige Darstellung "zu roh" gewesen, so heißt es. Ein mutiger, aber wichtiger Schritt, denn das neue Design hüllte den "GTA 3"-Datenträger in das klassische Box-Layout, welches heute allen versierten Zockern bekannt ist.

Heute gehört das Cover von GTA 3 zweifelsohne zu den bekanntesten Gestaltungen von Spielehüllen und fand in ähnlicher Form auch bei den folgenden Serienteilen Anwendung. Angeblich soll der verantwortliche Künstler Stephen Bliss das Design für die Spieleschachtel sogar in einer einzigen Nacht erfunden haben.