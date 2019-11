Dragon Ball Z: Kakarot | Nicht alle Fans werden es zocken können

Viele angekündigte Neuerungen bezüglich Dragon Ball Z: Kakarot fanden positiven Anklang bei den Fans. Mit einer Nachricht stößt Bandai Namco einigen Fans des traditionsreichen Animes allerdings vor den Kopf: Das Spiel soll nicht für alle aktuellen Konsolen erscheinen.

Kein Dragon Ball Z: Kakarot für die Nintendo Switch.

Was wir bisher wussten

Einige Details zu Dragon Ball Z: Kakarot wurden bereits enthüllt, wie unter anderem die Funktionsweise der Dragon Balls und einige besondere Begnungen, die die Spieler in dem neusten Serienteil erleben können. Darunter bisher noch nie gezeigte kanonische Elemente der "Dragon Ball"-Saga.

In Dragon Ball Z: Kakarot werdet ihr also Storyauszüge erleben, die bisher weder aus dem Manga noch aus dem Anime bekannt sind. Es wird sogar spekuliert, dass darunter auch eine völlig neue, bisher unbekannte "Majin Vegeta"-Transformation fällt.

Was neu ist

Leider werden nicht alle Spieler in den Genuss dieser Neuerungen kommen, denn Dragon Ball Z: Kakarot soll nicht für die Nintendo Switch erscheinen, wie ALtChar via Bandai Namco verkündet.

Anders als bisher erhofft müssen Switch-Besitzer nun in die Röhre schauen. Wie aus einer Anfrage der Kollegen von AltChar hervorgeht plane Bandai Namco nicht, eine Version von Dragon Ball Z: Kakarot auf der Nintendo-Konsole zu veröffentlichen. Damit werden also nur PC-Zocker und PS4-, "Xbox One"-Konsoleros in der Lage sein, den kommenden "Dragon Ball"-Ableger zu spielen. Erscheinen soll Dragon Ball Z: Kakarot übrigens am 16. Januar 2020.

Dragon Ball Z: Kakarot wird den Switch-Besitzern zwar entgehen, dafür könnt ihr aber vielleicht mit diesen Spielen etwas anfangen!

Trotz dem ausbleidenden Switch-Release könnte es im Falle des Erfolgs von Dragon Ball Z: Kakarot möglicherweise sein, dass sich Bandai Namco und CyberConnect2 gemeinsam an einen weiteren Teil machen, der dann eventuell auch überzeugten Nintendo-Anhängern zugänglich sein könnte.