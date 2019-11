Pokémon: Schwert & Schild | Spieler wird Pokémon-Champion - nur mit Wolly

Das Schaf Wolly ist zwar eines der Aushängeschilder der achten Pokémon-Generation, wirklich kämpferischen Mehrwert gewinnt man durch das nicht vollentwickelte Wollknäul aber nicht. Ein 21-jähriger College-Student, der unter seinem Gamertag Celvx bekannt ist, hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, nur mit Wolly zum Galar-Champion zu werden.

So stark ist Celvx' Wolly auf Level 100.

"Ich habe Wolly gewählt, weil es von Anfang an verfügbar war und fast zu einer Art Pseudo-Maskottchen für das Spiel geworden ist.", erklärt Celvx seine Entscheidung für das Pokémon. Gesagt, getan. Sein Wolly taufte Celvx auf den Namen Ares und stürzt sich ins Abenteuer, welches er für die reddit-Community dokumentierte. Der Endstand: Level 100, 217 KP - ein stattliches Ergebnis für ein nicht vollentwickeltes Pokémon.

Ungewollt hat sich Celvx seine Herausforderung aber schwerer gemacht, als er eigentlich wollte. Das Wesen seines Wolly reduziert nämlich dessen Angriffswert und so machte Celvx mit seinen Angriffen weniger Schaden als gewöhnlich. Aber dieses Manko ließ sich zum Glück ausgleichen: Celvx levelte einfach fleißig sein einziges Pokémon, damit es für die schweren Kämpfe stark genug war - mit dabei immer eine ganze Wagenladung an Heilitems und ein Evolith, welcher Pokémon höhere Verteidungswerte beschert, solange diese nicht vollständig entwickelt sind.

And so the lone sheep triumphs against all odds



