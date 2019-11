Seit letzter Woche können die Fans spannende Abenteuer in Star Wars Jedi: Fallen Order erleben - sofern sie nicht ein schnelles Ende finden. Wie mehrere Spieler nun meldeten, wurden zwei Bugs entdeckt, die nur durch einen kompletten Neustart des Spiels gelöst werden können.

Die Spieler und die Presse sind sich einig: Fallen Order ist das Star Wars-Spiel, das sich die Fans so lange gewünscht haben. Wenn keine Bugs dazwischen kommen ...

Wie Kotaku berichtet, gibt es zurzeit zwei Stellen in Star Wars Jedi: Fallen Order, an denen Spieler mit viel Pech endgültig feststecken können. Die einzige Lösung bisher: Ein kompletter Neustart des Spiels. Selbst Neuladen bringt in den meisten Fällen nichts, da der letzte Savepoint direkt vor dem jeweiligen Bug liegt und ihn gleich wieder auslöst. Das sind die beiden Stellen:

Planet Dathomir: Spieler, die den Sprung über diese Schlucht nicht schaffen, bleiben in der Spalte stecken. Um das zu verhindern, solltet ihr vorher den Doppelsprung und den Machtschub erlernt haben.

Spieler, die den Sprung über diese Schlucht nicht schaffen, bleiben in der Spalte stecken. Um das zu verhindern, solltet ihr vorher den erlernt haben. Planet Kashyyyk: In einer Sequenz sollen die Spieler zwei Wachen in einem AT-AT per Knopfdruck ausschalten. Bei einigen Spielern wird das Event nicht ausgelöst, weshalb sie hier nicht mehr weiterkommen.

Publisher EA hat sich bereits zu den Bugs geäußert:

„Wir kennen den Fehler und arbeiten an einem Fix. Wir arbeiten stetig an der Performance des Spiels und veröffentlichen Patches, wenn benötitigt, damit die Spieler ihre Zeit mit dem Spiel genießen können.“

Star Wars Jedi: Fallen Order erschien am 15. November 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC. Nach mehreren eher mittelmäßigen oder kontroversen "Star Wars"-Spielen zählt es schon jetzt als großes Gaming-Comeback für die Marke und konnte die Spieler mit seinem abwechslungsreichen Gameplay und seiner spannenden Geschichte überzeugen.