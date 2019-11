Pokémon: Schwert & Schild | Modder liefert zeitgemäße Grafik für Bäume

Viele Fans sind unzufrieden mit der Entwicklung von Pokémon: Schwert & Schild. Ein heiß diskutierter Kritikpunkt ist dabei oft die hinkende Grafik. Ein Spieler hat nun eine Mod entwickelt, die den Bäumen eine höhere Auflösung verpasst. Erstaunlicherweise war dies mit wenig Aufwand verbunden.

Die Bäume sind nicht wiederzuerkennen - ein Modder rettet die Grafik von Pokémon

Was wir bisher wussten

Offenbar haben die Macher von Pokémon: Schwert & Schild bei der Entwicklung in einigen Bereichen nicht ihr volles Potenzial ausgeschöpft. Dies wird auch durch grobe und damit ärgerliche Fehler im Code des Spiels deutlich.

Aufgrund der herben Enttäuschung über fehlende Pokémon in den neuen Ablegern, haben es sich bereits Fans nicht nehmen lassen, kurzerhand ihre eigenen Pokémon in das Spiel zu implementieren.

Was neu ist

Ein einzelner Spieler aus der Modding-Community hat nun das geschafft, was ein ganzes Team von Entwicklern nicht vollbringen konnte: Eine gescheite Grafik für Pokémon: Schwert & Schild. Diese wird seit der Präsentation auf der E3 in der Pokémon-Community stark kritisiert. Ein wirklich grausiger Baum mit verwaschenen Texturen wurde dadurch sogar zu einem Meme in den sozialen Medien.

Pokémon Schwert & Schild | So sieht die Welt mit den überarbeiteten Bäumen aus:

Das wirklich Erstaunliche: Der Modder gibt an, für die hochauflösenden Bäume nicht mehr als eine Stunde Arbeit aufgewendet zu haben. Vor diesem Hintergrund sind die schwachen Bemühungen hinsichtlich der Grafik seitens Game Freak wirklich kritikwürdig.

Der Mod-Entwickler hat sogar einen Download-Link für seine Kreation zur Verfügung gestellt, mit dem ihr die hochaufgelösten Bäume bequem herunterladen könnt.

Außerdem gibt er dort auch gleich eine Installationsanleitung mit an die Hand. Allerdings ist die Installation dieser Modifikation nur auf gehackten Konsolen, die Modifikationen erlauben, oder einem bestimmten PC-Emulator namens Yuzu möglich. Überlegt es euch also genau, ob ihr die Mod wirklich anwenden wollt. Ratsam ist es nicht.

Das ultimative Nintendo-Retro-Quiz

Es scheint so, dass die große Enttäuschung viele Spieler dazu nötigt, selbst aktiv zu werden und eigene, passende Inhalte in das Spiel zu bringen. Aufgrund des geringen Aufwands dieser Modifikationen ist es ziemlich enttäuschend, dass die Entwickler von Pokémon: Schwert & Schild nicht selbst diesen Schritt unternommen haben. Was haltet ihr bisher von dem Spiel? Und wie findet ihr die Modifikation? Schreibt uns gerne eure Meinung in die Kommentare!