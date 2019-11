Minecraft lebt stark von seiner Grafik im Pixel-Look und sticht dadurch auch besonders hervor. Nun hat sich ein Spieler die Frage gestellt: Wie würde Minecraft in eher realistischer Grafik aussehen? Das Ergebnis, samt witzigem Video präsentiert dieser Spieler jetzt auf Reddit.

Steve, bewaffnet mit Fackel und Spitzhacke - ein vertrautes Bild, aber in völlig neuem Look.

In der Welt von Minecraft wirkt alles etwas niedlicher, harmloser und natürlich auch unrealistischer. Jetzt jedoch hat es sich ein Fan und Spieleentwickler namens enki_one nicht nehmen lassen, einen Minecraft-Charakter in realitätsnaher Weise auf Reddit in Szene zu setzen.

Auch die charakteristischen Werkzeuge wie die Spitzhacke und sogar ein treuer Hundebegleiter schmücken die Kreation. Nachdem die Entwicklung eines Grafik-Updates für Minecraft abgebrochen wurde, ist dieses Bild vielleicht ein kleiner Trost.

Neben dem Posting auf Reddit stellt der Ersteller außerdem ein wirklich amüsantes und nicht allzu ernst zu nehmendes Video auf YouTube bereit, welches den Entstehungsprozess des Charakters dokumentiert. Auch wenn das Video kein echtes Tutorial und eher scherzhaft gemeint ist, ist es dennoch sehenswert:

Mit der Anleitung wird es wohl nicht möglich sein, einen realistisch aussehenden Spielcharakter zu designen, aber die Community ist sich einig: Unterhaltsam und witzig umgesetzt ist es allemal.

Einig kann gesagt werden, dass der realistisch kreierten Minecraft-Szene der besondere Charme fehlt, der das beliebte Pixel-Spiel so außergewöhnlich macht. Auch wenn ein realitätsnahes Minecraft interessant wäre, würde es vielen anderen Survival-Spielen wohl zu sehr ähneln. Wer weiß, vielleicht ist es mit dem neuen Charakter-Editor ja bald möglich, im Originalspiel selbst solche Charaktere zu gestalten.

Ein realistischer Steve in Minecraft ist auf jeden Fall ein Hingucker. Wie gefällt euch das realistische Minecraft? Oder seid ihr doch eher Fans von Pixel-Grafik? Lasst uns eure Meinung gerne in den Kommentaren wissen.