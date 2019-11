Wer sich den Season Pass von Borderlands 3 holt, hat Zugriff auf vier kommende Abenteuer in den ungezähmten Weiten der Borderlands. Entwickler Gearbox kündigt jetzt den ersten DLC an - mitsamt Trailer und Release.

Der Schauplatz des ersten DLCs ist Handsome Jacks Casino-Raumstation.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Ego-Shooter

• Plattformen: PC (Epic Games Store), PS4, Xbox One

• Veröffentlichung: 13. September 2019

Dass der aus Teil 2 bekannte Handsome Jack in der ersten Erweiterung von Borderlands 3 eine Rolle spielen wird, wusstet ihr bereits. Der erste DLC steht jetzt in den Startlöchern. Das geben die Entwickler auf Twitter bekannt. Erste Informationen, ein Trailer und das Veröffentlichungsdatum gibts obendrauf.

Join Moxxi’s crew of ragtag "experts" on a heist for the biggest score of your loot-hunting career! Take on Hyperion security and crazed casino-goers in this new #Borderlands3 DLC, and claim The Handsome Jackpot's vault of loot for yourself!



Learn more: https://t.co/Fmo4eVJKdE pic.twitter.com/piBwZWQ5Fs